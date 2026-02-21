За минулу добу на Полтавщині поліція оперативно розкрила 107 злочинів: крадіжки та шахрайства

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 128

Учора на Полтавщині зареєстрували 200 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 870 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба ГУНП області.

Із загальної кількості повідомлень 200 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

12 крадіжок;

15 шахрайств;

1 наркозлочин та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 107 злочинів.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 1940 осіб та 1560 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Учора ми повідомляли, що СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови знешкодили агентурно-бойову групу РФ, яка готувала резонансні вбивства в Україні.

Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині ліквідували підпільну лабораторію з виробництва психотропів. Організатором злочинної групи був 36-річний полтавець, який залучив до незаконної діяльності знайомих. Загалом затримали п’ятьох осіб. Зловмисники створили канал контрабандного постачання іноземних прекурсорів, які маскували серед товарів широкого вжитку. За підрахунками правоохоронців, щомісячний обіг нелегального бізнесу перевищував 70 млн грн.

Ми повідомляли, що станом на 17 лютого на дорогах Полтавської області сталось 99 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло шестеро людей, а понад 130 отримали травми різного ступення тяжкості.

Минулого тижня ми повідомляли, що на Полтавщині затримали підозрюваного у незаконному збуті 15 кг вибухівки. Під час обшуку поліцейські вилучили у нього 16 автоматів, 3 пістолети, понад 6000 набоїв, 30 гранат, більш як 150 кг вибухових речовин, а також порох та саморобні вибухові пристрої.

Ми також писали, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 18 водіїв з ознаками сп’яніння. Нещодавно ми повідомляли, що у 2025 році правоохоронці зафіксували понад 138 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння по всій Україні. На Полтавщині за цей період склали 4 345 адміністративних протоколів за ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав про викриття Національною поліцією злочинного угруповання, яке намагалося продати велику партію «трофейної» зброї. Ми також повідомляли, що Національна поліція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував мешканець Полтавщини.

Учора стало відомо про загибель на Куп’янщині двох поліцейських з підрозділу спецпризначення «Білі Янголи», які виїхали на евакуацію мирного населення. Росіяни вдарили по їхній автівці «Ланцетом». Загинули Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейский отримав поранення. Юлії було лише 23 роки, Євгену - 39 років. Без батька залишилися двоє дітей.

3-го лютого, ми писали, що за виконання бойових завдань на фронті та розкриття особливо тяжкого злочину шістьох поліцейських Полтавщини відзначили державними та відомчими нагородами. Відзнаки поліцейським стрілецького батальйону поліції, вибухотехнічної служби, оперативникам та слідчим вручив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов. Серед нагороджених троє правоохоронців з Кременчука.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали. На жаль, багато правоохоронців загинуло під час виконання бойових завдань на фронті.

18 листопада на Полтавщині матерям двох поліцейських штурмової бригади «Лють», які загинули на Донеччині під час виконання бойових завдань, вручили державні нагороди їхніх полеглих синів. Орден «За мужність» ІІІ ступеня та відзнаку «Комбатанський хрест» отримала мати майора поліції Романа Обуховського, який загинув 10 грудня 2024 року. Йому також посмертно присвоєно звання підполковника поліції. Такі ж нагороди вручили матері сержанта поліції Максима Джуна, загиблого 13 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Торецьку.

5 листопада, в Полтаві відзначили поліцейських штурмового батальйону «Полтава» об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють», які боронять країну на найскладніших напрямках фронту. Захисникам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Раніше ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Поліцейські на фронті: начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов відвідав колег на передовій

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.