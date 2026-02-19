ГО "Захист держави" ГО «Захист держави»

Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»

Рішення про передислокацію Кременчуцького льотного коледжу ухвалене без належного фінансового обґрунтування, оцінки ризиків та консультацій із трудовим колективом. Полтавський обласний осередок ГО «Захист Держави» заявляє про можливі негативні наслідки для обороноздатності регіону та закликає до відкритого й фахового перегляду цього кроку.

