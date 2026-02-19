ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»

Сьогодні, 13:17
121
Блоги

Рішення про передислокацію Кременчуцького льотного коледжу ухвалене без належного фінансового обґрунтування, оцінки ризиків та консультацій із трудовим колективом. Полтавський обласний осередок ГО «Захист Держави» заявляє про можливі негативні наслідки для обороноздатності регіону та закликає до відкритого й фахового перегляду цього кроку.

 

Йдеться про один із ключових авіаційних навчальних закладів країни, який десятиліттями забезпечує підготовку фахівців для сектору безпеки і оборони.

У громадськості та професійної спільноти виникають запитання щодо прозорості процедури ухвалення рішення та його стратегічної доцільності.

Кременчуцький льотний коледж — це спеціалізований заклад із багаторічною історією, сформованою матеріально-технічною базою та унікальним кадровим складом. Саме тут здійснюється підготовка авіаційних фахівців для підрозділів сектору безпеки і оборони України.

Загроза безпеці сьогодні існує по всій території держави. Водночас рішення про передислокацію такого стратегічного об’єкта прийнято без жодного фінансового обґрунтування, без оцінки ризиків, без консультацій із колективом і, що принципово, без відповідного рішення Кабінету Міністрів.

Існують реальні ризики:
▪️ втрати висококваліфікованого кадрового потенціалу;
▪️ руйнування сформованої роками інфраструктури льотної підготовки;
▪️ зриву державного замовлення на підготовку авіаційних спеціалістів;
▪️ додаткового навантаження на державний бюджет.

У зв’язку з цим ГО «Захист Держави» звертається:

— до органів центральної влади – призупинити це рішення та перевірити його законність і доцільність;
— до депутатів Полтавської обласної ради – визначити свою позицію публічно і стати на бік трудового колективу.

ГО «Захист Держави» стежитиме за розвитком подій і надалі інформуватиме громадськість.

Статті автора

