Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
БлогЪ, Кременчук
Ольга Мінчук

Відчепіться від ялинки

Сьогодні, 09:03
487

 

Дитиною війни була моя бабуся. А тепер – і моя 8-річна донька. Як і сотні тисяч дітей, які залишилися в Україні. Про них не пишуть репортажі та статті. Їх навчання та виховання ми відклали на другий план. Бо війна.

Ці діти разом із нами вивчили «військові слова» - ППО, РСЗВ, хаймарс. Розрізняють звук шахіда від «нашого ППО». Радіють збитим російським ракетам. Залюбки повторюють матюки про путіна та бажають йому смерті. У свої 7, 8, 9, 10 років…

Ці діти не ходять до шкіл та садочків вже три роки. Ці діти не ходять в кіно та на вистави, не їздять на екскурсії. Нечасті запрошення на день народження подекуди супроводжуються звуком клятої сирени.

Але вони знають, що робити, коли чують цей звук. І в секунду можуть зібратись та прихопити свою кішку.

І вміють вчити уроки при свічках. Як їх бабусі.

Попри це наші діти радіють першому снігу і пишуть листи Святому Миколаю. Просять Перемоги. І улюблену іграшку. Тому що вони – діти.

І ми не маємо права забирати їх дитинство. Попри війну. Тому що саме за їхнє дитинство та майбутнє наші захисники віддають своє життя.

Мене дуже дратують розмови про доречність ялинки у Кременчуці, бо всі гроші треба на ЗСУ. Це маніпуляція. Бо я впевнена, що воїн ЗСУ буде щасливим від того, що дитина війни матиме бодай миттєву радість.

Тому заспокойтесь, станьте під нашу красуню, задонатьте ЗСУ та загадайте нам Перемоги!

1
Теги: ялинка блог
Прокоментувати статтю можна на сторінці автора у соціальних мережах - перейти

ТОП-3 думок за тиждень

Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Сьогодні, 09:03
536

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск

№ 49 від 8 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх