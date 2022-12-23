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За розмови телефоном за кермом в Кременчуці отштрафували 115 водіїв

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 243

 

Розмір штраф за це порушення ПДР становить 510 грн

Від початку 2022 року кременчуцькі патрульні притягнули до відповідальності 115 водіїв, що користувалися телефоном за кермом.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Патрульної поліції Кременчука у Фейсбуці.

Згідно з пунктом 2.9 д Правил дорожнього руху, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

Відповідальність за це порушення передбачена за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху автомобіля засобами зв‘язку) КУпАП. Штраф становить 510 грн.

Користуватися засобами зв'язку за кермом мають право лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання.

— Використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не відволікатися від керування транспортним засобом. Бережіть себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху, — роз'яснюють та закликають поліцейські.
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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція водії штрафи пдр телефони
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