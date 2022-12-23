В Україні працює Новорічна поштова резиденція: вже написані тисячі листів

З 19 грудня почала працювати Новорічна поштова резиденція. У поштамтах кожного обласного центру стоїть ялинка, приходить в гості Новорічний чарівник, а поштові скриньки для листів малечі особливо прикрашені.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».
Всюди, де дозволяє безпекова ситуація, Новорічна резиденція працюватиме щовихідних до кінця року.
Сьогодні лише 22 грудня, а вже тисячі листів написані маленькими долоньками із величезною вірю в серці. У листах — таємні й щирі побажання, які довіриш лише чарівникові. Деякі по-доброму потішні, деякі милі, а над деякими з листів ельфи-помічники проливають не одне озеро сліз.
У головній пошті країни впевнені, що українські діти потребують втілення казки на повну, тому усіх чекають у гості:
Розклад подій, графік роботи та час присутності Новорічного чарівника уточнюйте кожен у своєму обласному центрі.
Окрім того, в кожній резиденції є безоплатні привітальні листівки, які можна надіслати захисникам і захисницям, разом із малюнками малечі. Їхні емоції від отримання такої уваги можна собі лиш уявити.
Приймають листи за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.⠀
А щоб зворотна адреса точно була повною і лист-відповідь знайшов вашу малечу, варто заповнити форму за посиланням.
Раніше ми писали, що Кременчуцьке товариство філателістів випустило три поштові конверти з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу» із зображеними на них:
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер