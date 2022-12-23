В Україні працює Новорічна поштова резиденція: вже написані тисячі листів

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 184

У Київському та всіх обласних поштамтах радо чекають батьків з малечею в гості

З 19 грудня почала працювати Новорічна поштова резиденція. У поштамтах кожного обласного центру стоїть ялинка, приходить в гості Новорічний чарівник, а поштові скриньки для листів малечі особливо прикрашені.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».

Всюди, де дозволяє безпекова ситуація, Новорічна резиденція працюватиме щовихідних до кінця року.

— На жаль, цього року відтворити атмосферу свят дуже важко — багато діток побачили жахіття війни, втратили рідних і домівки, втікали від ракет та стали не за віком дорослими. Тож у головпоштамті Києва та у всіх поштамтах обласних центрів Укрпошта створила острівки магії — з ялинками, прикрашеними поштовими скриньками та зустріччю з Новорічним чарівником, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні лише 22 грудня, а вже тисячі листів написані маленькими долоньками із величезною вірю в серці. У листах — таємні й щирі побажання, які довіриш лише чарівникові. Деякі по-доброму потішні, деякі милі, а над деякими з листів ельфи-помічники проливають не одне озеро сліз.

У головній пошті країни впевнені, що українські діти потребують втілення казки на повну, тому усіх чекають у гості:

щоб вкинути у скриньку листа із найщирішими побажаннями стало особливим моментом;

щоб хлопчики й дівчатка відволіклися та взяли участь у тематичних майстер-класах та розвагах;

щоб батьки могли покреативити — замовити подарунок на відділення і непомітно підкласти під ялинку у поштамті.

— Щоб діти побули просто дітьми, — додали в «Укрпошті».

Розклад подій, графік роботи та час присутності Новорічного чарівника уточнюйте кожен у своєму обласному центрі.

Окрім того, в кожній резиденції є безоплатні привітальні листівки, які можна надіслати захисникам і захисницям, разом із малюнками малечі. Їхні емоції від отримання такої уваги можна собі лиш уявити.

— Ми не можемо змінити обставини, але віднайти промінчик світла навіть у повній темряві — наша спільна суперсила. Тож зберімося разом, зосередьмо всю енергію на виконання одного спільного бажання і повірмо сильно-сильно. Так, як вірити можуть лише діти, — закликали в «Укрпошті».

Приймають листи за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.⠀

А щоб зворотна адреса точно була повною і лист-відповідь знайшов вашу малечу, варто заповнити форму за посиланням.

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