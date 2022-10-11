Марія Переверзіна на поштовому конверті

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Кременчуцьке товариство філателістів випустило перший поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображена Марія Преверзіна та її роботи. Про це повідомили кременчуцькі філателісти на своїй фейсбук-сторінці.

Ідея створення конверта та самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу» належить Кирилові Відімічу, а підтримав хлопця директор ДП «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко. Макет розробив місцевий художник Віктор Каторгін.

- Марія Преверзіна народилася 1937 р. у с. Максимівка Градизького району. З 1970 р. працювала в сувенірному цеху народно-побутових виробів Кременчуцького лісгоспу, заснованого Валентином Нагнибідою, з ім'ям якого пов'язане відродження традиційної народної орнаментальної різьби на Полтавщині. Вона виготовляла сувенірні тарелі, шкатулки, сільнички, дерев'яні полички, кухонні дошки, які представлені в музеях та приватних колекціях. У 1983 р. Марія Переверзіна отримала звання Майстра народної творчості, - розповів Кирило Відіміч.

Раніше ми писали, що Кременчуцькі працівники лісового господарства з'явилися на поштових конвертах.