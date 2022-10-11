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Кременчук, Культура

Марія Переверзіна на поштовому конверті

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 175

 

Кременчуцькі філателісти випустили перший конверт з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу»

Кременчуцьке товариство філателістів випустило перший поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображена Марія Преверзіна та її роботи. Про це повідомили кременчуцькі філателісти на своїй фейсбук-сторінці.

Ідея створення конверта та самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу» належить Кирилові Відімічу, а підтримав хлопця директор ДП «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко. Макет розробив місцевий художник Віктор Каторгін.

- Марія Преверзіна народилася 1937 р. у с. Максимівка Градизького району. З 1970 р. працювала в сувенірному цеху народно-побутових виробів Кременчуцького лісгоспу, заснованого Валентином Нагнибідою, з ім'ям якого пов'язане відродження традиційної народної орнаментальної різьби на Полтавщині. Вона виготовляла сувенірні тарелі, шкатулки, сільнички, дерев'яні полички, кухонні дошки, які представлені в музеях та приватних колекціях. У 1983 р. Марія Переверзіна отримала звання Майстра народної творчості, - розповів Кирило Відіміч.

Раніше ми писали, що Кременчуцькі працівники лісового господарства з'явилися на поштових конвертах.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: філателія конверт Кременчуцьке товариство філателістів
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