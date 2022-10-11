Марія Переверзіна на поштовому конверті

Кременчуцьке товариство філателістів випустило перший поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображена Марія Преверзіна та її роботи. Про це повідомили кременчуцькі філателісти на своїй фейсбук-сторінці.
Ідея створення конверта та самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу» належить Кирилові Відімічу, а підтримав хлопця директор ДП «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко. Макет розробив місцевий художник Віктор Каторгін.
Раніше ми писали, що Кременчуцькі працівники лісового господарства з'явилися на поштових конвертах.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер