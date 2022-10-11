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«Кремінь» 2008 у запеклій боротьбі завоював бронзові нагороди Ruh Cup

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 135

 

Хлопці за три дні зіграли 8 ігор 

9 жовтня завершився футбольний турнір Ruh Cup на якому «Кремінь» 2008 завоював бронзові нагороди. Участь у змаганнях взяли 16 команд, які були розділені на 4 групи по 4 команди. Дві найкращі команди з групи виходили у верхню вісімку, а які посіли 3 та 4 місце – у нижню. «Кремінь» у групі посів 2 місце й потрапив у верхню вісімку де зіграв по колу, там також посів 2 місце, що дозволило вийти у півфінал турніру.

У пів фіналі «Кремінь» поступився «Руху», а у матчі за 3 місце — переміг суперника та завоював бронзові нагороди.

— Хлопці великі молодці, я ними дуже задоволений. Це був важкий формат. За три дні було 8 ігор, але хлопці витримали. Дуже задоволений грою та результатом, — розповів тренер Антон Диндіков.

 

Перший етап:

  • Кремінь — Верес (Рівне) 1-0 (Гажалов Данило)
  • Кремінь — АФ Рух 0-7
  • Кремінь — Шахтар (Нововолинськ) 3-1 (Гажалов (2), Маляренко Богдан)

Другий етап:

  • Кремінь — ФК Львів 1-2 (Гажалов)
  • Кремінь — ДЮСШ РУХ (Львів) 2-1 (Гажалов, Маляренко)
  • Кремінь — Атлет (Київ) 1-0 (Гук Роберт)

Півфінал:

  • Кремінь — АФ Рух 0-5

Гра за третє місце:

  • Кремінь — Волинь (Луцьк) 2-1 (Гажалов, Гук)

 

Двоє гравців «Кременя» стали кращими:

  • Маляренко Богдан — кращий гравець команди
  • Гажалов Данило — кращий нападник турніру

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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