«Кремінь» 2008 у запеклій боротьбі завоював бронзові нагороди Ruh Cup

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 135

9 жовтня завершився футбольний турнір Ruh Cup на якому «Кремінь» 2008 завоював бронзові нагороди. Участь у змаганнях взяли 16 команд, які були розділені на 4 групи по 4 команди. Дві найкращі команди з групи виходили у верхню вісімку, а які посіли 3 та 4 місце – у нижню. «Кремінь» у групі посів 2 місце й потрапив у верхню вісімку де зіграв по колу, там також посів 2 місце, що дозволило вийти у півфінал турніру.

У пів фіналі «Кремінь» поступився «Руху», а у матчі за 3 місце — переміг суперника та завоював бронзові нагороди.

— Хлопці великі молодці, я ними дуже задоволений. Це був важкий формат. За три дні було 8 ігор, але хлопці витримали. Дуже задоволений грою та результатом, — розповів тренер Антон Диндіков.

Перший етап:

Кремінь — Верес (Рівне) 1-0 (Гажалов Данило)

Кремінь — АФ Рух 0-7

Кремінь — Шахтар (Нововолинськ) 3-1 (Гажалов (2), Маляренко Богдан)

Другий етап:

Кремінь — ФК Льв ів 1-2 (Гажалов)

Кремінь — ДЮСШ РУХ (Львів) 2-1 (Гажалов, Маляренко)

Кремінь — Атлет (Київ) 1-0 (Гук Роберт)

Півфінал:

Кремінь — АФ Рух 0-5

Гра за третє місце:

Кремінь — Волинь (Луцьк) 2-1 (Гажалов, Гук)

Двоє гравців «Кременя» стали кращими: