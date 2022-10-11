«Кремінь» 2008 у запеклій боротьбі завоював бронзові нагороди Ruh Cup

9 жовтня завершився футбольний турнір Ruh Cup на якому «Кремінь» 2008 завоював бронзові нагороди. Участь у змаганнях взяли 16 команд, які були розділені на 4 групи по 4 команди. Дві найкращі команди з групи виходили у верхню вісімку, а які посіли 3 та 4 місце – у нижню. «Кремінь» у групі посів 2 місце й потрапив у верхню вісімку де зіграв по колу, там також посів 2 місце, що дозволило вийти у півфінал турніру.
У пів фіналі «Кремінь» поступився «Руху», а у матчі за 3 місце — переміг суперника та завоював бронзові нагороди.
Перший етап:
Другий етап:
Півфінал:
Гра за третє місце:
Двоє гравців «Кременя» стали кращими:
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер