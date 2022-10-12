15 жовтня кременчужанам розкажуть як користуватися квадрокоптером

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 190

15 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг з користування квадракоптером у бойових умовах. Початок тренінгу о 12.00. Тривалість заходу 4 години. Із собою мати нотатник та ручку.

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь;

що таке БпЛА;

Типи квадрокоптерів;

Особливості їх використання;

Типи літаків БпЛА;

Застосування у бойових умовах;

Конструкція квадрокоптера;

Як керувати квадрокоптером.

Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85 Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — розповів волонтер Роман Бутрімов.