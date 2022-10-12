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Стало відомо, коли ціни на яйця стануть «притомними»

Сьогодні, 07:50 Переглядів: 836 Коментарів: 1

 

Цьогорічне коливання вартості — від 17 грн до 70 грн за десяток

Значне зростання цін на яйця викликало занепокоєння у кременчужан. Чому ціни зросли та чи очікується їх зниження, розповіли в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

У січні-лютому 2022 р., до повномасштабного вторгнення російських військ, вартість десятка яєць становила близько 35 грн.

У травні-червні ціна на яйця впала нижче собівартості — до 16,5-17 грн.

У липні-серпні вона піднялася та залишалася на рівні собівартості — 25,5-26 грн.

У вересні ціна почала зростати й досягнула довоєнних 30 грн, а в жовтні знову збільшилась. Як повідомляють у Мінагрополітики, ціна збільшилась на 23,5% і наразі становить 43 грн за десяток, хоча в популярних супермаркетах ціни стартують від 50 і сягають понад 80 грн.

Як пояснив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, на зростання цін вплинули кілька факторів:

  • сезонність;
  • бойові дії, через які припинили свою діяльність чи значно скоротили виробництво низка агропідприємств, зокрема, ТОВ «Дмитрівська птахофабрика» Донецької області, ФГ «Стимул 777» Луганської області, філія «Богодухівська птахофабрика» Харківської області, ПАТ «Птахогосподарство Авангард» Херсонської області;
  • стрімке падіння цін влітку, які були нижчими від собівартості, спричинило різке скорочення поголів’я курей, яке поки не відновилося в достатній кількості;
  • часткове призупинення в умовах війни інкубації яєць для отримання молодняку птиці.
— Ціни на яйця впадуть та стабілізуються до довоєнного рівня вже незабаром — наприкінці жовтня-початку листопада, — додав посадовець.

Раніше ми писали про те, чи були завищенні ціні на соціально значущі товари минулого тижня.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: minagro.gov.ua
Теги: ціни вартість яйця Мінагрополітики динаміка статистика
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Коментарі: 1

392
shoni1970:
Сьогодні, 09:06

Та і цибуля недешева... 


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