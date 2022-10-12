Стало відомо, коли ціни на яйця стануть «притомними»

Значне зростання цін на яйця викликало занепокоєння у кременчужан. Чому ціни зросли та чи очікується їх зниження, розповіли в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
У січні-лютому 2022 р., до повномасштабного вторгнення російських військ, вартість десятка яєць становила близько 35 грн.
У травні-червні ціна на яйця впала нижче собівартості — до 16,5-17 грн.
У липні-серпні вона піднялася та залишалася на рівні собівартості — 25,5-26 грн.
У вересні ціна почала зростати й досягнула довоєнних 30 грн, а в жовтні знову збільшилась. Як повідомляють у Мінагрополітики, ціна збільшилась на 23,5% і наразі становить 43 грн за десяток, хоча в популярних супермаркетах ціни стартують від 50 і сягають понад 80 грн.
Як пояснив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, на зростання цін вплинули кілька факторів:
Раніше ми писали про те, чи були завищенні ціні на соціально значущі товари минулого тижня.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер