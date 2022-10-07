Кременчуцька РВА про роботу Держпродспоживслужби та рівень цін у районі

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Завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, проведений протягом минулого тижня моніторинг цін показав, що на соціально значущі товари завищення цін у цей період не було.

Працівники Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби протягом минулого тижні проводили моніторинг цін у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі», «Ілона», а також на автозаправках району.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів накладено 2 штрафи на два рекламних об’єкти за порушення порядку розповсюдження реклами. В дохід державного бюджету стягнуто 10166 грн.

Нагадаємо, минулої п’ятниці на брифінгу в Кременчуцькій РВА новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.