Гру ХК «Кременчук» у столиці судить перша українська жінка-суддя міжнародної категорії

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 199

Їй лише 18 років

18-річна Ангеліна Майфельд – перша в історії українських чемпіонатів представниця прекрасної статі, яка судить матч чоловічого чемпіонату України з хокею в елітному дивізіоні. Про це повідомили у хокейному клубі «Кременчук».

У ці хвилини Ангеліна в бригаді з Олексієм Рябіковим та Владиславом Мельничуком, а також іншим лайнсменом Артемом Береговенком у статусі лінійної працює на грі між «Києвом» та «Кременчуком» у столичному Палаці спорту.





Раніше ми писали, що кременчужанка, акторка Жіночого Кварталу Катерина Нікітіна стала футболісткою «Кривбасу»



