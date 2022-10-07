Гру ХК «Кременчук» у столиці судить перша українська жінка-суддя міжнародної категорії

18-річна Ангеліна Майфельд – перша в історії українських чемпіонатів представниця прекрасної статі, яка судить матч чоловічого чемпіонату України з хокею в елітному дивізіоні. Про це повідомили у хокейному клубі «Кременчук».
У ці хвилини Ангеліна в бригаді з Олексієм Рябіковим та Владиславом Мельничуком, а також іншим лайнсменом Артемом Береговенком у статусі лінійної працює на грі між «Києвом» та «Кременчуком» у столичному Палаці спорту.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер