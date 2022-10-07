Яка буде погода на Кременчуччині у найближчі 5 днів

До кінця тижня на Кременчуччині та по всій області буде малохмарна, сонячна погода, без опадів. Уночі та зранку можливі тумани, але вдень буде тепло. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
7 жовтня — мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6-+11º, удень 14-19º тепла.
8-9 жовтня — мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 3-8 м/с. Температура вночі +5-+10º, вдень +14-+19º.
10 жовтня — місцями можливий дощ.
11 жовтня — без опадів.Температура вночі +4-+9º, вдень 11-16º тепла.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер