Яка буде погода на Кременчуччині у найближчі 5 днів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 357

Уночі та зранку можливі тумани, але вдень буде тепло

До кінця тижня на Кременчуччині та по всій області буде малохмарна, сонячна погода, без опадів. Уночі та зранку можливі тумани, але вдень буде тепло. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. 7 жовтня — мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6-+11º, удень 14-19º тепла. 8-9 жовтня — мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 3-8 м/с. Температура вночі +5-+10º, вдень +14-+19º. 10 жовтня — місцями можливий дощ. 11 жовтня — без опадів.Температура вночі +4-+9º, вдень 11-16º тепла.

Поділитись новиною



