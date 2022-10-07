У Полтаві затримали учасників злочинної групи, які торгували наркотиками

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 225

Спільникам вже повідомили про підозру, їх триматимуть під вартою

У Полтаві правоохоронці затримали трьох молодиків 26 років, які торгували наркотиками. Про це повідомляють Слідче управління ГУНП та Полтавська обласна прокуратура. Для продажу забороненого товару полтавці використовували один із месенджерів та метод закладок, оплата йшла на банківські картки та електронні гаманці.

Під час затримання поліція вилучила у ділків метамфетамін, марихуану, банківські карти, автомобіль, мобільні телефони та гроші (3 тис. доларів США, 5 тис. грн). Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

Під час проведення оперативно-слідчих дій знайшли місця фасування та зберігання наркотиків і психотропних речовин. Усім трьом вже повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів. Також за клопотанням слідчого і прокурора Октябрський районний суд Полтави усім підозрюваним обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Спільників затримали працівники Слідчого управління поліції Полтавській області спільно з оперативниками регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (Незаконне зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Незаконний збут наркотиків групою осіб карається позбавленням волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А за використання кримінальних грошей для продовження незаконного обігу наркотичних засобів передбачено від 8 до 15 років ув’язнення.