У ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні для захисників України збирають книжки, солодощі та шкарпетки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

До Дня захисників і захисниць України у Горішніх Плавнях у рамках патріотичного марафону «Нація нескорених: від козаків до новітніх кіборгів» збирають книжки, солодощі та шкарпетки. Про це повідомили у місцевому Центрі дитячої та юнацької творчості.

— Підтримай тих, завдяки кому, ти спокійно спав, — закликали у горішньоплавнівському ЦДтаЮТ.

7-8 жовтня у кабінеті завідувачів відділів ЦДтаЮТ приймають книжки для військових, які знаходяться у шпиталях.

— Будемо щиро вдячні, якщо до книжок додадуться ваші особисті звернення до солдатів (можна їх написати й на форзаці книги), листи, побажання у будь-якій формі. Віримо у лікувальні властивості книги, в те, що вона може заспокоїти, розрадити, спрямувати та подарувати воїнам душевну гармонію. Тримаймо стрій разом! — зауважили організатори.

Важливо! Збирають книги лише українською мовою.

До 10 жовтня у кабінеті 2.7 ЦДтаЮТ приймають:

горіхи;

мед;

варення;

сухофрукти;

згущене молоко;

цукерки;

печиво;

шкарпетки.

- Якщо ти віриш в Україну. Якщо ти віриш у ЗСУ. Стань учасником волонтерської толоки «Гостинець переможцю», - закликали у ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні.

Нагадуємо, що на День вчителя на війні загинув полтавський учитель з Горішніх Плавнів Павло Кириленко.