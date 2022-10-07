У ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні для захисників України збирають книжки, солодощі та шкарпетки

До Дня захисників і захисниць України у Горішніх Плавнях у рамках патріотичного марафону «Нація нескорених: від козаків до новітніх кіборгів» збирають книжки, солодощі та шкарпетки. Про це повідомили у місцевому Центрі дитячої та юнацької творчості.
7-8 жовтня у кабінеті завідувачів відділів ЦДтаЮТ приймають книжки для військових, які знаходяться у шпиталях.
Важливо! Збирають книги лише українською мовою.
До 10 жовтня у кабінеті 2.7 ЦДтаЮТ приймають:
Нагадуємо, що на День вчителя на війні загинув полтавський учитель з Горішніх Плавнів Павло Кириленко.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер