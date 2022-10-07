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Кременчук, Полтавщина

У ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні для захисників України збирають книжки, солодощі та шкарпетки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

 

Триває патріотичний марафон «Нація нескорених: від козаків до новітніх кіборгів»

До Дня захисників і захисниць України у Горішніх Плавнях у рамках патріотичного марафону «Нація нескорених: від козаків до новітніх кіборгів» збирають книжки, солодощі та шкарпетки. Про це повідомили у місцевому Центрі дитячої та юнацької творчості.

— Підтримай тих, завдяки кому, ти спокійно спав, — закликали у горішньоплавнівському ЦДтаЮТ.

7-8 жовтня у кабінеті завідувачів відділів ЦДтаЮТ приймають книжки для військових, які знаходяться у шпиталях.

— Будемо щиро вдячні, якщо до книжок додадуться ваші особисті звернення до солдатів (можна їх написати й на форзаці книги), листи, побажання у будь-якій формі. Віримо у лікувальні властивості книги, в те, що вона може заспокоїти, розрадити, спрямувати та подарувати воїнам душевну гармонію. Тримаймо стрій разом! — зауважили організатори.

Важливо! Збирають книги лише українською мовою.

  

До 10 жовтня у кабінеті 2.7 ЦДтаЮТ приймають:

  • горіхи;
  • мед;
  • варення;
  • сухофрукти;
  • згущене молоко;
  • цукерки;
  • печиво;
  • шкарпетки.
- Якщо ти віриш в Україну. Якщо ти віриш у ЗСУ. Стань учасником волонтерської толоки «Гостинець переможцю», - закликали у ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні.

 

Нагадуємо, що на День вчителя на війні загинув полтавський учитель з Горішніх Плавнів Павло Кириленко.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЦДтаЮТ Горішні Плавні допомога ЗСУ збір волонтерство День захисників та захисниць України Акція
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