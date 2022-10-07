Два ДТП та двоє травмованих – поліція Полтавщини встановлює обставини пригод на Лубенщині

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Вчора, 6 жовтня, в Лубенському районі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися водій скутера та малолітній велосипедист. Потерпілі доставлені до медичних закладів. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

Перша ДТП сталася 6-го жовтня, близько 12-ї години, в смт Чорнухи Лубенського району. За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій скутера Suzuki врізався в автомобіль Mercedes, який був припаркований на проїзній частині дороги. У результаті зіткнення водій скутера з тілесними ушкодженнями доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Цього ж дня, близько 19.50, в місті Лубни, автомобіль Peugeot під керуванням 36-річного водія зіткнувся із 12-річним велосипедистом. Унаслідок ДТП малолітній хлопець отримав травми.

— За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі Лубенського райвідділу поліції, — йдеться у повідомленні.