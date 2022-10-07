Два ДТП та двоє травмованих – поліція Полтавщини встановлює обставини пригод на Лубенщині

Вчора, 6 жовтня, в Лубенському районі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися водій скутера та малолітній велосипедист. Потерпілі доставлені до медичних закладів. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.
Перша ДТП сталася 6-го жовтня, близько 12-ї години, в смт Чорнухи Лубенського району. За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій скутера Suzuki врізався в автомобіль Mercedes, який був припаркований на проїзній частині дороги. У результаті зіткнення водій скутера з тілесними ушкодженнями доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Цього ж дня, близько 19.50, в місті Лубни, автомобіль Peugeot під керуванням 36-річного водія зіткнувся із 12-річним велосипедистом. Унаслідок ДТП малолітній хлопець отримав травми.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер