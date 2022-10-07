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Надзвичайні новини, Вбивство мера Олега Бабаєва

Європейський суд з прав людини визнав тримання під вартою Олександра Крижановського незаконним

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 239

 
Також йому призначили компенсацію

6 жовтня Європейський суд з прав людини визнав незаконним тримання під вартою Олександра Крижановського, що здійснюється з порушенням Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Нагадаємо, що його обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка.

У рішенні суду зазначено, що:

  • використання припущень, за відсутності будь-якої доказової бази, про ризики переховування або перешкоджання правосуддю;
  • відсутність оцінки особистої ситуації заявника, що зменшує ризик повторного вчинення злочину, змови або втечі;
  • не вивчення можливості застосування інших запобіжних заходів;
  • невиконання провадження з належною обачністю протягом періоду тримання під вартою є неприпустимою.

За цим самим рішенням суд призначив виплатити компенсацію Крижановському в розмірі €3 000. 

Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд ЄСПЛ вбивство убийство Олега Бабаева
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