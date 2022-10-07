Європейський суд з прав людини визнав тримання під вартою Олександра Крижановського незаконним

6 жовтня Європейський суд з прав людини визнав незаконним тримання під вартою Олександра Крижановського, що здійснюється з порушенням Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Нагадаємо, що його обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка.
У рішенні суду зазначено, що:
За цим самим рішенням суд призначив виплатити компенсацію Крижановському в розмірі €3 000.
Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер