Європейський суд з прав людини визнав тримання під вартою Олександра Крижановського незаконним

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6 жовтня Європейський суд з прав людини визнав незаконним тримання під вартою Олександра Крижановського, що здійснюється з порушенням Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Нагадаємо, що його обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка.

У рішенні суду зазначено, що:

використання припущень, за відсутності будь-якої доказової бази, про ризики переховування або перешкоджання правосуддю;

відсутність оцінки особистої ситуації заявника, що зменшує ризик повторного вчинення злочину, змови або втечі;

не вивчення можливості застосування інших запобіжних заходів;

невиконання провадження з належною обачністю протягом періоду тримання під вартою є неприпустимою.

За цим самим рішенням суд призначив виплатити компенсацію Крижановському в розмірі €3 000.

Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.