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Кременчук, Гроші

Зарплата у 100 тисяч грн для чиновника – це норма чи порушення, та як її нараховують

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 444

 

Яким чином керівники територіальних громад нараховують собі та своїм заступникам захмарні зарплати

Читачів давно цікавить питання, яким чином керівники територіальних громад нараховують собі та своїм заступникам захмарні зарплати? Їх обурює, що це робиться зараз, в умовах війни.

Чинне законодавство визначає механізм нарахування заробітної плати чиновникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вони досить схожі, але між ними є суттєві відмінності, які й приводять до того, що місячні виплати деяким головам територіальних громад та їх заступникам доходять до цифри у 100 тисяч гривень, а то й перевищують її.

На ранковому брифінгу керівник апарату Кременчуцької районної військової адміністрації Таміла Самбур розповіла журналістам про цей механізм та відповіла на усі запитання.

За її словами, щомісячна заробітна плата державних службовців органів виконавчої влади (Кременчуцька РВА, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади) та службовців органів місцевого самоврядування (міські та селищні ради, виконкоми рад та їх управління, відділи) формується однаково, але з певними відмінностями.

Складові зарплати чиновника (держслужбовця та службовця органів місцевого самоврядування), визначені законом:

  • посадовий оклад;
  • надбавка за ранг;
  • надбавка за вислугу років (3% від посадового окладу за кожен календарний рік стажу, але не більше 50% окладу).

Крім цих є ще стимулюючи складові зарплати:

  • премії;
  • надбавки.
— Ці складові зарплати чиновників в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування однакові. А відмінність полягає у тому, що в органах виконавчої влади, зокрема у нас в Кременчуцькій РВА, розміри премій та надбавок обмежений встановленим урядом та вищим органом, а також розміром фонду заробітної плати. Він обмежений. Зокрема, премії у нас не можуть бути вище, ніж 30% від посадового окладу. Зараз встановлено 20%. А в органах місцевого самоврядування такого обмеження немає. Вони самі встановлюють розміри премій та надбавок. Відповідні рішення готують фінансові управління виконкомів та депутати міської чи селищної ради затверджують їх під час ухвалення бюджету на поточний рік, — пояснила Таміла Самбур.

Вона назвала ще одну відмінність – встановлені відсотки премій та надбавок в органах виконавчої влади виплачують в розрахунку від посадового окладу, а в органах місцевого самоврядування – від суми посадового окладу, надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. Тобто зі значно більшої суми. Крім того, для різних категорій службовців органів місцевого самоврядування міські, селищні ради зазвичай встановлюють різні відсотки премій: керівникам (головам ОТГ, їх заступникам) — вищі, звичайним службовцям — менші.

— Якщо премії та надбавки керівникам ОТГ та їх заступникам встановити на рівні 100-150%, то при досить невеликому посадовому окладі можна вийти на доволі великі суми щомісячної зарплати. І все це буде в рамках діючого законодавства, — зазначила Таміла Самбур.

На питання, які види надбавок мають чиновники, вона назвала деякі з них: за інтенсивність праці та додаткове навантаження, за роботу з таємними документами, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші.

Таміла Самбур додала, що депутати мають право протягом року внести зміни до бюджету своїх громад та перерозподілити витрати бюджету, особливо якщо йде його невиконання у воєнний період. Вони можуть зменшити відсотки премій для чиновників, включаючи керівників громади, таким чином зменшивши фонд зарплати та перерозподілити ці кошти на більш важливі напрямки.

Вона також зазначила, що усі чиновники крім щомісячної зарплати  мають право на дві додаткові щорічні виплати, які теж визначені законом. Перша – це грошова допомога на оздоровлення, яка виплачується один раз на рік при наданні щорічної відпустки. Друга — матеріальна допомога на розв'язання соціально-побутових питань. Вона також надається один раз на рік — на підставі заяви службовця. Розмір обох цих додаткових щорічних виплат визначається як середньомісячна зарплата за два останніх місяці роботи.

— Важливо розуміти, що зарплати держслужбовців та службовців органів місцевого самоврядування — це все гроші платників податків. А під час війни треба економити на всьому. У нас в Кременчуцькій районній адміністрації зарплата молодих держслужбовців, які ще не мають стажу роботи, знаходиться в межах 10 тисяч грн, — відповіла Таміла Самбур на питання журналістів щодо розмірів зарплат.

Варто зазначити, що начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік наприкінці травня на запит журналістів надав інформацію щодо розмірів своєї зарплати — протягом березня-квітня він отримував щомісячно 34064 грн, а у травні його зарплата «зросла» до 34186 грн. На тлі зарплат у Кременчуцькій мерії, де вони у деяких керівників часто перевищують 100 тисяч грн, це доволі невелика сума.
А підвищувати собі зарплату до таких величезних розмірів керівники органів місцевого самоврядування можуть завдяки депутатам відповідних рад. Саме вони, голосуючи за бюджет територіальної громади та інші бюджетні рішення встановлюють їм такі розміри зарплат. Не всі, але для прийняття такого рішення достатньо простої більшості.

Тобто усе проходить в рамках чинного законодавства. Щоправда, за наш кошт.

Яка зарплата у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації та його підлеглих
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА чиновники зарплата посадовця
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