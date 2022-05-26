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Яка зарплата у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації та його підлеглих

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 991

 

Громадяни мають право знати розмір зарплат державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування

Вчора, 25 травня, під час брифінгу журналісти спитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про розмір його зарплати та скільки отримують інші чиновники в його адміністрації? Він одразу відповів, що «на руки» отримує близько 30 тисяч грн, але інформацію з точним розміром своєї зарплати та зарплат держслужбовців РВА пообіцяв надати наступного дня. І, треба віддати належне, свого слова дотримав.

Сьогодні, 26 травня, він оприлюднив таблиці з розміром своєї зарплати та зарплат службовців РВА за три останні місяця.

- Це публічна інформація, вона не є закритою, тому за вашим усним запитом я вам її надаю. Розумію, що люди хочуть знати розміри зарплат чиновників усіх рівнів і мають на це повне право, - зауважив Олег Лєднік.

Згідно наданої інформації, протягом березня-квітня він отримував «на руки» 34064 грн, а у травні його зарплата трохи «зросла» - до 34186 грн.

На другому місці по рівню зарплати в районній адміністрації начальник відділу з питань освіти, культури і охорони здоров’я Оксана Семерянін. Вона отримала «на руки» відповідно по 21596 грн у березні-квітні та 21797 грн у травні.

Найменша зарплата виявилась у в.о. начальника фінансового відділу Тетяни Ворони: 12735 грн - у березні, 11011 грн - у квітні та 9896 грн - у травні.

Така відкритість та оперативність у наданні інформації стосовні рівня зарплат керівного складу Кременчуцької районної військової адміністрації приємно здивувала журналістів. Адже вони пам’ятали, з якими складнощами нещодавно приходилось «вибивати» таку інформацію їх колезі від Кременчуцької міської ради.

Про це трохи детальніше:

1-го квітня головний редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев звернувся до міського голови Кременчука Віталія Малецького з офіційним письмовим запитом, в якому просив надати інформацію стосовно розміру зарплат міського голови та його заступників за березень 2022 року.

4 квітня він отримав листа з мерії, в якому зазначили, що для формування відповіді на запит треба провести пошук інформації серед великої кількості даних і тому термін розгляду запиту продовжено до 20 робочих днів!

А 19 квітня редакція отримала другого листа з мерії, в якому відмовили у наданні зазначеної інформації на підставі обмежень воєнного стану.

Вважаючи, що відмова у наданні цієї інформації є незаконною, що має ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-3 КУпАП, журналіст звернувся зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 12 травня той відповів, що у відповідях посадових осіб Кременчуцької міської ради є ознаки обмежень прав на звернення та інформацію.

Уповноважений ВРУ з прав людини надіслав лист у мерію, в якому роз'яснив особливості реалізації вказаних прав в умовах воєнного стану та рекомендував надати відповідь на запит журналіста.

Втім, реакції з боку мерії на ці роз’яснення та рекомендації не було, через що головний редактор повторно звернувся до Уповноваженого ВРУ з вимогою притягти до адміністративної відповідальності осіб, які протиправно обмежили доступ до публічної інформації стосовно сум зарплат міського голови та його заступників. Крім того, редакція підготувала позов до суду на протиправні дії міської влади.

Через таку наполегливість в мерії вирішили змінити своє трактування законодавства і таки надали відповідь на запит щодо розмірів зарплат міського голови та його заступників. Це сталося 21 травня - через 51 день з дня подачі запиту!

«Кременчуцька газета» оприлюднила інформацію стосовно сум зарплат міського голови та його заступників за березень 2022 року.

Виявляється, що в Кременчуцькій міській раді на першому місці по розміру отриманої зарплати «на руки» віце-мерка з фінансів Тетяна Неїленко, яка у березні отримала 109566 грн

Міський голова Віталій Малецький опинився на другому місці – йому у березні нарахували 93249 грн, але після утримання усіх податків «на руки» він отримав 74133 грн (більш, ніж удвічі більше від начальника РВА)

Найменша зарплата у березні була у віце-мера з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика - 52130 грн.

Як бачимо, реакція на запит журналістів стосовно зарплат чиновників у різних органів влади зовсім різна, як і трактування законів. А може причиною цього є значна різниця у розмірах зарплат у Кременчуцькій міській раді та Кременчуцькій районній військовій адміністрації?

Втім, як би там не було, а громадяни мають право знати розмір зарплат державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування. А особливо їх цікавить така інформація під час воєнного стану.

До речі, сьогодні на брифінгу керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на запитання журналістів щодо розмірів його зарплати одразу відповів, що її розмір складає до 30000 грн. 

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцька міська рада Кременчуцька РВА зарплати чиновники
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