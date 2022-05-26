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Кременчук

Уламок рашистської ракети, яка вдарила по Кременчуку, передали голлівудському актору

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 548

 

Як уламки ракети опинилися у народного депутата - залишається загадкою 

Народний депутат з Кременчука Олексій Мовчан наразі перебуває у Вашингтоні США з робочим візитом. Він відвідав щорічну конференцію Trucon, на якій розповів про повномасштабний напад росії на Україну.

Олексій Мовчан передав організаторам конференції Trucon шматочок крилатої ракети, яка прилетіла на територію Кременчуцького НПЗ.

- Обговорили вторгнення ₚосії на територію України, подальші дії, наслідки для світового порядку, як світ має об’єднатися, щоб перемогти тиранію путіна.

До Truman спільноти входять політики, військові та службовці різного рівня США. Передав організаторам шматочок крилатої ракети, яка прилетіла на територію Кременчуцького НПЗ як наочний доказ того, що спокою не може бути в Україні та Світі допоки ворог не буде вибитий із території України. Тому необхідно продовжувати всебічну підтримку України, - написав Олексій Мовчан на своїй сторінці.

Ще один уламок ракети, яка прилетіла на Кременчук нардеп передав голлівудському актору Леву Шрайберу, відомого як Рей Донован - головний герой однойменного серіалу, а ще актор голлівудських фільмів про Людей Х, «Не дивися вгору» та інших. Актор має українське коріння, тому став обличчям фандрейзингової кампанії по залученню коштів для України в США для US Ukraine Foundation.

- Подякував Леву за підтримку і передав шматок рашистської крилатої ракети, яка прилетіла на територію Кременчуцького НПЗ. Лев пообіцяв використати його для того, щоб не дати американським елітам забути про те, що відбувається в Україні і про те, що допомагати українцям необхідно до повної деокупації території України, - додав Олексій Мовчан.


Олексій Мовчан тримає у руках уламок російської ракети, яка влучила по Кременчуку
Олексій Мовчан тримає у руках уламок російської ракети, яка влучила по Кременчуку

 

Як уламки рашистської ракети опинилися в США?

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав народного депутата Олексія Мовчана, як йому вдалося дістати та вивезти уламки російської ракети. Проте відповіді поки не отримали.

Зауважимо, що у спілкуванні з начальником відділу комунікації 116 бригади територіальної оборони Іваном Петренком ТЪ цікавився щодо подальшої долі уламків російських ракет. Іван Петренко зауважив, що збирають дані, фотографують та описують результати обстрілів Кременчуцької НПЗ та ТЕЦ, щоб передати Генеральному штабу. Уламки ракет, як речові докази, з собою не забирають.

У Кременчуці збирають дані обстрілу рашистів, щоб передати до міжнародного трибуналу

Сьогодні, 26 травня, журналісти на брифінгу поцікавилися у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, як так сталося, що частина уламків російських ракет виїхала за кордон.

Дмитро Лунін повідомив, що правоохоронні органи мають вирішити чи є ці уламки ракет доказом у справі руйнування Кременчуцького НПЗ та ТЕЦ.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: обстріл США ракетний обстріл
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