Сіль під контролем: про ситуацію на Кременчуччині та завдання Держпродспоживслужби

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора патрульна поліція 9 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох осіб поліцейські склали адмінпротоколи по ст. 130 КУАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по одному - за домашнє насильство. Також було затримано чоловіка за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії. Тяжких злочинів скоєно не було, а ДСНС зафіксувала дві побутові пожежі.
Начальник РВА повідомив, що Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області контролює ціни на сіль і не тільки. Зокрема, особлива увага співробітники управління приділяють цінам на паливо на АЗС. Мета – не допустити необгрунтованого завищення цін на дефіцитні товари.
Він додав, що в районній військовій адміністрації вже тиждень працює «гаряча лінія», по якій можна поскаржитись на роботу пасажирського транспорту на приміських маршрутах, та зауважив, що ситуація з пальним на АЗС поступово стабілізується.
Нагадаємо, що у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області вже другий місяць працює цілодобова «гаряча лінія», по якій можна поскаржитись на завищені ціни на сіль чи інші продукти.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер