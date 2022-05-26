Сіль під контролем: про ситуацію на Кременчуччині та завдання Держпродспоживслужби

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Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області контролює ціни на сіль і не тільки

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 9 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох осіб поліцейські склали адмінпротоколи по ст. 130 КУАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по одному - за домашнє насильство. Також було затримано чоловіка за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії. Тяжких злочинів скоєно не було, а ДСНС зафіксувала дві побутові пожежі.

Начальник РВА повідомив, що Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області контролює ціни на сіль і не тільки. Зокрема, особлива увага співробітники управління приділяють цінам на паливо на АЗС. Мета – не допустити необгрунтованого завищення цін на дефіцитні товари.

- Середня ціна пачки солі на Кременчуччині наразі близько 30 грн. Держпродспоживслужба моніторит ситуацію, щоб ціни були ринковими і щоб продавці не використовували складу ситуацію з цим продуктом, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що в районній військовій адміністрації вже тиждень працює «гаряча лінія», по якій можна поскаржитись на роботу пасажирського транспорту на приміських маршрутах, та зауважив, що ситуація з пальним на АЗС поступово стабілізується.

Нагадаємо, що у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області вже другий місяць працює цілодобова «гаряча лінія», по якій можна поскаржитись на завищені ціни на сіль чи інші продукти.