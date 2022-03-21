Держпродспоживслужба чекає на ваші дзвінки зі скаргами на завищені ціни

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області запрацювала цілодобова «гаряча лінія»

Головне управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області повідомляє, що працює цілодобова «гаряча лінія». На її телефони можна поскаржитись на завищені ціни в магазинах, аптеках та АЗС. Номери телефонів:

093 36 20 536 – цілодобово

(0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)

- Жителі Полтавської області! Якщо ви бачите завищені ціни в магазинах, аптеках і АЗС – будь ласка – фіксуйте це і одразу телефонуйте на телефон цілодобової «гарячої лінії»: +38(093) 36 20 536. У робочий час – з 9.00 до 16.00 дзвоніть за номером (0532) 60 66 47. Обов’язково вказуйте адресу суб’єкта господарювання, назву товару і ціну!, - йдеться у повідомленні.

Зупинимо ціни разом!