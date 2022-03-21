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«Діти молили не кидати їх і не йти додому»: у Чернігові вихователька притулку місяць жила у підвалі з 30 дітьми

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 504

 

Потім жінка вивезла дітей на Івано-Франківщину 

Вихователька з Чернігова Наталія Песоцька врятувала 30 вихованців дитячого притулку. Про це повідомила директор Седнівської гімназії Тетяна Ясочко, передає «Уніан».

- 30 діток з інтернату в Чернігові прийняли на Івано-Франківщині. А привезла їх туди справжня героїня, вихователька Наталія Песоцька! Ніхто не знає, але вона місяць прожила з вихованцями у підвалі. Відмовились усі, бо звісно ситуація складна... Ця людина рятувала дітей, коли двічі влучили у притулок, ховала у келіях церкви... Діти молили не кидати їх і не йти додому, і Наталія Іванівна забрала своїх дітей і весь воєнний час жила з ними, годувала і дбала, до речі, найменшому хлопчику - 3,5 рочки, - розповіла Тетяна Ясочко.

Жінка взяла на себе відповідальність і вивезла 30 дітей, яких врятувала від війни. Це при тому, що з Чернігова не було офіційно оголошено жодного гуманітарного коридору.

- Я пишаюся нею! І дуже хочу, щоб керівництво звернуло увагу і обов’язково відзначило цю святу людину за її відданість, сміливість та героїзм! - каже Ясочко, яка перебувала з Наталією Песоцькою у бомбосховищі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: діти притулок війна вихователі евакуація
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