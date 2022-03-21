На окупованих територіях ОРДЛО на «гарматне м'ясо» вирішили пустити дідів та студентів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

- Ворог продовжує «мобілізацію» на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, чергова хвиля відбувається на території Донецької області. З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов’язаних» – з 55 до 65 років.

На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення. До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення «реєстрації». Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

«Мобілізовані» до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених «мобілізованих». Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця за обставин загибелі, - йдеться у повідомленні.