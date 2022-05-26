Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Спорт, Кременчуг, Інтерв'ю

«Тренування за кордоном добре, але атмосфера вдома краща»: тренер Зозуля

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 51

 

Частина вихованців кременчуцького клубу виїхала за кордон 

З початком повномасштабної російсько-української війни частина футболістів «Кременя» виїхала за кордон, проте команду поповнили вимушені переселенці з північних та східних регіонів України.

«Щоб виростити футболіста необхідно мінімум 10 років, а «зарубати» хлопця можна за секунду»

Тренер МФК «Кремінь» 2006 року народження Олександр Зозуля розповів, що зараз основна задача вберегти юних футболістів. Юні футболісти грають спаринги між собою, зустрічаються з юнацькою командою «Гірник-Спорт», а також долучають до основної команди «Кременя».

- Наші хлорці набираються досвіду, грають між собою та мали можливість долучитися до основної команди «Кремінь» де Дмитро Покась зіграв у другому таймі проти друголігової СК «Полтава».

У мене половина команди виїхала до Польщі. Ті, які були кістяком команди. Зараз важливо дивитися не на фізичний стан футболістів, а вберегти тих хлопців, які навчаються. Звернути увагу на їх майстерність, ігрові якості та характер.

Щоб виростити футболіста необхідно мінімум 10 років, а «зарубати» хлопця можна за секунду, сказав, що він фізично не готовий. Це найважче.

Спілкуємося зі старшим тренером «Кременя» Романом Локтіоновим. Він однодумець в цьому питанні. Ми вже кількох хлопців долучали до основної команди, і на ігри, і на тренування. Звертають на себе хлопці увагу.

Зараз головне тримати хлопців у тренувальному тонусі й по можливості в ігровому тонусі. Дуже важливо зберегти гравців. Якщо наприкінці року у Вінниці обігрували суперників, добре виглядали й думали, що наробимо шороху, то зараз відновлюємо форму практично з нуля.

 

«Тренування за кордоном добре, але атмосфера вдома краща»

Тренер «Кременя» 2006 Олександр Зозуля розповів, що тримає зв'язок з і своїми вихованцями, які виїхали за кордон. Частина футболістів виїхала до Польщі, хтось до Словаччини.

Тримаю зв'язок з гравцями, які виїхали за кордон. Три наші гравці в академії у Познані, один в хорошій академії у Лодзі, один у Кракові, ще один у Словаччині. Всі задоволені. Тренери задоволені, говорять, що супер й жартуємо, що не «дрова готуємо». На наших хлопців звертають увагу за кордоном.

Хлопці, які тренуються у Познані розповідають, що тренуватися добре, хороша інфраструктура, але атмосфера вдома краща.

Що стосується загальної програми, то Європа нічим не здивує. Ми також проходили стажування і з європейськими і з бразильськими тренерами.

Все залежить від умов. Там коли приїжджаєш, то дітей одягають, взувають, беруть участь у європейських турнірах.

Ми колись з 1992 роком, де грав Андрій Бацула, поїхали за кордон. Їм було по 16 років. То першу гру зіграли з іспанською «Осасуною». Я став і думаю – екзамен. Нічого страшного, грали красиво, здорово, тоді зіграли 0:0. «Аустрію» тоді обіграли, зіграли з хорошою польською командою, також нічия 0:0. Це все академії вищої ліги. З іменитими командами ми також щось можемо. Ми це ще тоді розуміли.

ПО ТЕМІ:

«Коли не розуміє польської, тренер говорить англійською»: юний футболіст «Кременя» дебютував у польській лізі

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх