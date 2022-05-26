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Рашисти можуть використати «Кременчук» для провокацій у Чорному морі

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 2 263

 

Його можуть використати для обстрілу цивільних суден та прибережних районів 

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення.

- Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону, - повідомляє пресслужба оперативного командування Південь. 

За інформацією видання «Думская», мова йде про МБАК «Кременчук». Малий броньований катер «Кременчук» рашисти захопили в Маріуполі на початку квітня 2022 року. Окупанти спалили корабель супроводу «Донбас» — він затонув, а «Кременчук» забрали собі. Також у російських нацистів знаходяться наші катери «Аккерман» та «Вишгород» із військово-морської бази ВМС України у Бердянську.

Окупанти спаплюжили написами катер «Кременчук»

Імовірно, ворог намагатиметься використати захоплений катер під українським прапором у своїх провокаціях - наприклад, намагатися обстрілювати іноземні цивільні судна і, можливо, прибережні райони як України, так і інших держав регіону Чорного моря, заявляють в оперативному командуванні «Південь».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Думская

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Теги: катер Кременчук війна
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