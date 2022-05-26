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Кременчук, Освіта

Директори шкіл Кременчука зустрілися з керівництвом КрНУ: що дізналися

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 535

 

Директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ доцент Світлана Сошенко доповіла про роботу курсів підвищення кваліфікації – саме там кременчуцькі вчителі вже чимало років поспіль підвищують свою професійну кваліфікацію

Адміністрація КрНУ провела зустріч з директорами кременчуцьких шкіл. Як повідомля пресслужба університету, 25 травня, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського відвідали директори кременчуцьких шкіл. Мета заходу – знайомство з університетом та з особливостями вступної кампанії 2022 року.

Гостей привітав ректор університету професор Михайло Загірняк
Гостей привітав ректор університету професор Михайло Загірняк

Відповідальний секретар приймальної комісії КрНУ доцент Дмитро Рєзнік детально розповів директорам кременчуцьких шкіл про особливості вступної кампанії 2022 року. Була досягнута домовленість, що школи отримають від університету презентаційний матеріал з цього приводу. Також Дмитро Рєзнік ознайомив освітян із досягненнями КрНУ та перемогами студентів університету на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і олімпіадах.

 

Директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ доцент Світлана Сошенко доповіла про роботу курсів підвищення кваліфікації – саме там кременчуцькі вчителі вже чимало років поспіль підвищують свою професійну кваліфікацію.

Студенти Кременчука можуть отримати два дипломи – український та польський
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Автор: Альона Душенко

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Теги: навчання освіта КрНУ школи
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