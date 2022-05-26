Кременчук - повітряна тривога!

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 450

У Кременчуці та Полтавській області оголошена повітряна тривога. Всі в укриття

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