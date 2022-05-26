російські командири брешуть Москві про свої «перемоги» в Україні

Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків
Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у кремль про свої «успіхи». Наприклад, про «взяття» с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.
Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.
З нового перехоплення Служба безпеки України зрозуміло, що за таку «перемогу» російського командира-брехуна можуть і в тюрму посадити.
Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам!
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер