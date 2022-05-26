Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Надзвичайні новини

Довічне позбавлення волі залишили кременчужанину, який заживо спалив дружину

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 463

 

Вирок Крюківського районного суду Кременчука набрав законної сили

Довічне позбавлення волі є справедливим заходом примусу для вбивці – 50-річного жителя Кременчука, який заживо спалив  дружину. Злочинець відбуватиме покарання за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України). Про це повідомляє Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Довічне ув'язнення отримав кременчужанин, який заживо спалив свою дружину
«Пожар не тушился, потому что он принес с собой газовый баллон», - охранник, который первым приехал к «Фее»

4 червня 2020 року у Кременчуці чоловік прийшов на роботу до дружини, зачинив із середини двері магазину на навісний замок і вимкнув камери відеоспостереження. Під час з’ясування стосунків він побив жінку, облив її саморобною легкозаймистою речовиною і підпалив пальником.

Вбивство жінки у Крюкові: підозрюваний розповів, що хотів загинути разом з дружиною
У Кременчуці в магазині чоловік підпалив дружину - вона померла

- Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпіла отримала термічні опіки майже 80% поверхні тіла, несумісні із життям. Оскільки крамниця знаходиться на першому поверсі житлового будинку, своїми діями зловмисник створив небезпеку й для інших людей.Також у ході огляду місця події із сумки фігуранта правоохоронці вилучили ніж, який, відповідно до висновку експерта, є холодною зброєю. За публічного обвинувачення прокурорів колегією суддів Крюківського районного суду Кременчука особу засуджено до найвищої міри покарання. Свою вину обвинувачений визнав частково, підтвердив, що заздалегідь готувався до злочину.

Водночас у поданій апеляційній скарзі просив змінити  кваліфікацію дій і призначити мінімальне покарання, адже, на його думку, полум’я, що розгорілося внаслідок підпалу, не загрожувало іншим людям, а дружина не страждала, бо перебувала у вогні не більше 10 секунд. Такі твердження особи свідчать про зневагу до загальноприйнятих норм моралі, а ставлення до скоєного – про жорстокість і винятковий цинізм, - йдеться в повідомленні.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, Полтавський апеляційний суд залишив апеляційні скарги як обвинуваченого, так і його захисника без задоволення, рішення суду першої інстанції – без змін.

Таким чином, вирок Крюківського районного суду Кременчука,  постановлений 29 жовтня 2020 року, набрав законної сили.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх