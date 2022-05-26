Довічне позбавлення волі залишили кременчужанину, який заживо спалив дружину

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 463

Довічне позбавлення волі є справедливим заходом примусу для вбивці – 50-річного жителя Кременчука, який заживо спалив дружину. Злочинець відбуватиме покарання за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України). Про це повідомляє Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

4 червня 2020 року у Кременчуці чоловік прийшов на роботу до дружини, зачинив із середини двері магазину на навісний замок і вимкнув камери відеоспостереження. Під час з’ясування стосунків він побив жінку, облив її саморобною легкозаймистою речовиною і підпалив пальником.

- Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпіла отримала термічні опіки майже 80% поверхні тіла, несумісні із життям. Оскільки крамниця знаходиться на першому поверсі житлового будинку, своїми діями зловмисник створив небезпеку й для інших людей.Також у ході огляду місця події із сумки фігуранта правоохоронці вилучили ніж, який, відповідно до висновку експерта, є холодною зброєю. За публічного обвинувачення прокурорів колегією суддів Крюківського районного суду Кременчука особу засуджено до найвищої міри покарання. Свою вину обвинувачений визнав частково, підтвердив, що заздалегідь готувався до злочину. Водночас у поданій апеляційній скарзі просив змінити кваліфікацію дій і призначити мінімальне покарання, адже, на його думку, полум’я, що розгорілося внаслідок підпалу, не загрожувало іншим людям, а дружина не страждала, бо перебувала у вогні не більше 10 секунд. Такі твердження особи свідчать про зневагу до загальноприйнятих норм моралі, а ставлення до скоєного – про жорстокість і винятковий цинізм, - йдеться в повідомленні.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, Полтавський апеляційний суд залишив апеляційні скарги як обвинуваченого, так і його захисника без задоволення, рішення суду першої інстанції – без змін.

Таким чином, вирок Крюківського районного суду Кременчука, постановлений 29 жовтня 2020 року, набрав законної сили.