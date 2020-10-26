Довічне ув'язнення отримав кременчужанин, який заживо спалив свою дружину

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 521

Вирок може бути оскаржений

Сьогодні, 29 жовтня, Крюківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у червні цього року облив свою дружину горючою рідиною і підпалив. Жінка у результаті отриманих травм померла.





Чоловіка обвинуватили у порушенні пунктів 4,5 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обвинуваченому присудили довічне позбавлення волі. Про це «Телеграфу» повідомила керівниця апарату суду Оксана Заїченко.





Вирок ще не набув законної сили, його можна оскаржити.