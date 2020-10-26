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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Виїзд на лімузині та коридор слави: ХК «Кременчук» привітали з чемпіонством

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 0

  

Дитячо-юнацькі команди «Кременчука» КДЮСШ «Авангард» привітали команду майстрів с перемогою у чемпіонаті УХЛ Паріматч сезону 2019/2020

Дитячо-юнацькі команди хокейного клубу «Кременчук» КДЮСШ «Авангард» яскраво привітали команду майстрів з перемогою у чемпіонаті України - УХЛ Паріматч сезону 2019/2020. 27 жовтня на лід «Айсбергу» на лімузині виїхала перша п’ятірка гравців на чолі з капітаном Миколою Кисельовим. На гравців та тренерів вже чекали юні хокеїсти.
 
Юні спортсмени підготували для основної команди торт з майками та прізвищами гравців чемпіонського складу.
 
Капітани команд зворушливо привітали чемпіонів та утворили своєрідний коридор слави.


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК "Кременчук" Джерело відео: Зоряний ТV
Теги: хокей ХК Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

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