Виїзд на лімузині та коридор слави: ХК «Кременчук» привітали з чемпіонством

Дитячо-юнацькі команди «Кременчука» КДЮСШ «Авангард» привітали команду майстрів с перемогою у чемпіонаті УХЛ Паріматч сезону 2019/2020
Дитячо-юнацькі команди хокейного клубу «Кременчук» КДЮСШ «Авангард» яскраво привітали команду майстрів з перемогою у чемпіонаті України - УХЛ Паріматч сезону 2019/2020. 27 жовтня на лід «Айсбергу» на лімузині виїхала перша п’ятірка гравців на чолі з капітаном Миколою Кисельовим. На гравців та тренерів вже чекали юні хокеїсти.
Юні спортсмени підготували для основної команди торт з майками та прізвищами гравців чемпіонського складу.
Капітани команд зворушливо привітали чемпіонів та утворили своєрідний коридор слави.