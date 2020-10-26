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У Кременчуці чоловік погрожував вбити власну доньку та зарізати себе

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 827

 

Поліцейським вдалося відібрати в нього ножа та затримати його

У Кременчуці патрульні затримали чоловіка, який погрожував вбити власну доньку та порізав себе ножем. Відео з місця події надала патрульна поліція.


Копи отримали повідомлення про домашнє насильство від небайдужих громадян. Вони чули, як в одній з квартир на проїзді Арсенальному кричить дівчина. Вона благала про допомогу. На її крик й пішли патрульні, які прибули на виклик.


Чоловік за дверима погрожував, що вб’є свою доньку або завдасть собі шкоди, якщо хтось спробує зайти всередину. Доки патрульні відволікали його увагу, наляканій дівчині вдалося вибігти з квартири та відчинити двері поліцейським.


Проте чоловік не вгамовувався. Ножем він різав себе та погрожував, що скоїть самогубство. Оцінивши ситуацію, командир батальйону Олександр Борзенко та інспектори роти ТОР Максим Галицький і Дмитро Тєтєнов відібрали в чоловіка ножа та затримали його.


З 20-річною донькою затриманого все гаразд. На місце події викликали «швидку» та слідчих.


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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: нож ножевое ранение угроза жизни полиция задержание
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