Учора на території Полтавщини знайшли три авіабомби та мінометну міну

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28 жовтня в області знайшли кілька боєприпасів часів минулих війн. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, о 09.15 поблизу села Федунка колишнього Шишацького району в лісовому масиві виявили предмет, схожий на авіабомбу ФАБ-100.





Об 11.40 біля села Велика Павлівка колишнього Зіньківського району на березі ставка знайшли авіабомбу АО – 25. А от фугасну авіабомбу ФАБ – 50 виявили о 15.40 поблизу села Тарасівка колишнього Зіньківського району на відкритій території. Того ж дня о 09.20 поблизу села Кибинці Миргородського району в лісопосадці знайшли мінометну міну калібром 82 міліметри.





Боєприпаси мають знищити.