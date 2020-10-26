Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук1141
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні виявили 7 342 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 597

 

У Полтавській області продовжують лікування 5183 людини, зокрема, 173 дитини

В Україні зафіксували 7 342 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291. 


За даними МОЗу, станом на 9.00 29 жовтня в Україні нараховують 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 899 випадків;
  • Волинська область — 13 089 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
  • Донецька область — 9 177 випадків;
  • Житомирська область — 13 518 випадків;
  • Закарпатська область — 13 842 випадки;
  • Запорізька область — 9 211 випадків;
  • Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 308 випадків;
  • м. Київ — 36 027 випадків;
  • Київська область — 15 780 випадків;
  • Львівська область — 28 889 випадків;
  • Луганська область — 3 482 випадки;
  • Миколаївська область — 7 450 випадків;
  • Одеська область — 23 623 випадки;
  • Полтавська область — 8 930 випадків;
  • Рівненська область — 18 518 випадків;
  • Сумська область — 11 238 випадків;
  • Тернопільська область — 20 111 випадків;
  • Харківська область — 35 016 випадків;
  • Херсонська область — 3 616 випадків;
  • Хмельницька область — 14 706 випадків;
  • Чернівецька область — 20 906 випадків;
  • Черкаська область — 8 735 випадків;
  • Чернігівська область — 8 449 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 4671 (46 нових випадків за минулу добу),
  • Кременчук – 1222 (57 нових випадків),
  • Полтавський район – 360 (6 нових випадків),
  • Миргород – 302 (5 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 203 (36 нових випадків),
  • Лубни – 188 (8 нових випадків),
  • Лохвицький район – 186 (18 нових випадків),
  • Зіньківський район – 149 (8 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 137 (3 нові випадки),
  • Котелевський район – 120,
  • Хорольський район – 110 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 101 (6 нових випадків),
  • Шишацький район – 101 (7 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 100 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 96 (12 нових випадків),
  • Диканський район – 96 (11 нових випадків),
  • Решетилівський район – 89 (3 нові випадки),
  • Миргородський район – 76,
  • Великобагачанський район – 72 (12 нових випадків),
  • Лубенський район – 70 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 66 (12 нових випадків),
  • Машівський район – 64 (6 нових випадків),
  • Карлівський район – 56 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 54 (3 нові випадки),
  • Чутівський район – 50 (3 нові випадки),
  • Пирятинський район – 44 (3 нові випадки),
  • Гадяцький район – 39 (8 нових випадків),,
  • Козельщинський район – 37 (3 нові випадки),
  • Семенівський район – 33 (3 нові випадки),
  • Оржицький район – 22,
  • Чорнухинський район – 16.

Кількість активних випадків (продовжують лікування):

  • Великобагачанський район – 54,
  • Гадяч – 19,
  • Гадяцький район – 10,
  • Глобинський район – 37,
  • Гребінківський район – 21,
  • Диканський район – 27,
  • Зіньківський район – 62,
  • Карлівський район – 17,
  • Кобеляцький район – 30,
  • Козельщинський район – 16,
  • Горішні Плавні – 108,
  • Котелевський район – 58,
  • Кременчук – 982,
  • Кременчуцький район – 93,
  • Лохвицький район – 46,
  • Лубни – 75,
  • Лубенський район – 35,
  • Машівський район – 34,
  • Миргород – 115,
  • Миргородський район – 29,
  • Новосанжарський район – 46,
  • Оржицький район – 12,
  • Пирятинський район – 27,
  • Полтава – 2918,
  • Полтавський район – 183,
  • Решетилівський район – 20,
  • Семенівський район – 7,
  • Хорольський район – 20,
  • Чорнухинський район – 6,
  • Чутівський район – 31,
  • Шишацький район – 45.

Одужали 3573 жителі області, продовжують лікування 5183 людини, зокрема, 173 дитини. Всього зареєстрували 174 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Кременчук; Кременчуцький, колишні Лохвицький, Глобинський райони).


60 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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