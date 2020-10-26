В Україні виявили 7 342 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291

У Полтавській області продовжують лікування 5183 людини, зокрема, 173 дитини
В Україні зафіксували 7 342 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291.
За даними МОЗу, станом на 9.00 29 жовтня в Україні нараховують 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 899 випадків;
- Волинська область — 13 089 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
- Донецька область — 9 177 випадків;
- Житомирська область — 13 518 випадків;
- Закарпатська область — 13 842 випадки;
- Запорізька область — 9 211 випадків;
- Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
- Кіровоградська область — 2 308 випадків;
- м. Київ — 36 027 випадків;
- Київська область — 15 780 випадків;
- Львівська область — 28 889 випадків;
- Луганська область — 3 482 випадки;
- Миколаївська область — 7 450 випадків;
- Одеська область — 23 623 випадки;
- Полтавська область — 8 930 випадків;
- Рівненська область — 18 518 випадків;
- Сумська область — 11 238 випадків;
- Тернопільська область — 20 111 випадків;
- Харківська область — 35 016 випадків;
- Херсонська область — 3 616 випадків;
- Хмельницька область — 14 706 випадків;
- Чернівецька область — 20 906 випадків;
- Черкаська область — 8 735 випадків;
- Чернігівська область — 8 449 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 4671 (46 нових випадків за минулу добу),
- Кременчук – 1222 (57 нових випадків),
- Полтавський район – 360 (6 нових випадків),
- Миргород – 302 (5 нових випадків),
- Горішні Плавні – 203 (36 нових випадків),
- Лубни – 188 (8 нових випадків),
- Лохвицький район – 186 (18 нових випадків),
- Зіньківський район – 149 (8 нових випадків),
- Кременчуцький район – 137 (3 нові випадки),
- Котелевський район – 120,
- Хорольський район – 110 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 101 (6 нових випадків),
- Шишацький район – 101 (7 нових випадків),
- Кобеляцький район – 100 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 96 (12 нових випадків),
- Диканський район – 96 (11 нових випадків),
- Решетилівський район – 89 (3 нові випадки),
- Миргородський район – 76,
- Великобагачанський район – 72 (12 нових випадків),
- Лубенський район – 70 (2 нові випадки),
- Гадяч – 66 (12 нових випадків),
- Машівський район – 64 (6 нових випадків),
- Карлівський район – 56 (2 нові випадки),
- Гребінківський район – 54 (3 нові випадки),
- Чутівський район – 50 (3 нові випадки),
- Пирятинський район – 44 (3 нові випадки),
- Гадяцький район – 39 (8 нових випадків),,
- Козельщинський район – 37 (3 нові випадки),
- Семенівський район – 33 (3 нові випадки),
- Оржицький район – 22,
- Чорнухинський район – 16.
Кількість активних випадків (продовжують лікування):
- Великобагачанський район – 54,
- Гадяч – 19,
- Гадяцький район – 10,
- Глобинський район – 37,
- Гребінківський район – 21,
- Диканський район – 27,
- Зіньківський район – 62,
- Карлівський район – 17,
- Кобеляцький район – 30,
- Козельщинський район – 16,
- Горішні Плавні – 108,
- Котелевський район – 58,
- Кременчук – 982,
- Кременчуцький район – 93,
- Лохвицький район – 46,
- Лубни – 75,
- Лубенський район – 35,
- Машівський район – 34,
- Миргород – 115,
- Миргородський район – 29,
- Новосанжарський район – 46,
- Оржицький район – 12,
- Пирятинський район – 27,
- Полтава – 2918,
- Полтавський район – 183,
- Решетилівський район – 20,
- Семенівський район – 7,
- Хорольський район – 20,
- Чорнухинський район – 6,
- Чутівський район – 31,
- Шишацький район – 45.
Одужали 3573 жителі області, продовжують лікування 5183 людини, зокрема, 173 дитини. Всього зареєстрували 174 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Кременчук; Кременчуцький, колишні Лохвицький, Глобинський райони).