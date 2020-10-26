В Україні виявили 7 342 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291

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В Україні зафіксували 7 342 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 291.



За даними МОЗу, станом на 9.00 29 жовтня в Україні нараховують 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 899 випадків;

Волинська область — 13 089 випадків;

Дніпропетровська область — 14 301 випадок;

Донецька область — 9 177 випадків;

Житомирська область — 13 518 випадків;

Закарпатська область — 13 842 випадки;

Запорізька область — 9 211 випадків;

Івано-Франківська область — 19 596 випадків;

Кіровоградська область — 2 308 випадків;

м. Київ — 36 027 випадків;

Київська область — 15 780 випадків;

Львівська область — 28 889 випадків;

Луганська область — 3 482 випадки;

Миколаївська область — 7 450 випадків;

Одеська область — 23 623 випадки;

Полтавська область — 8 930 випадків;

Рівненська область — 18 518 випадків;

Сумська область — 11 238 випадків;

Тернопільська область — 20 111 випадків;

Харківська область — 35 016 випадків;

Херсонська область — 3 616 випадків;

Хмельницька область — 14 706 випадків;

Чернівецька область — 20 906 випадків;

Черкаська область — 8 735 випадків;

Чернігівська область — 8 449 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 4671 (46 нових випадків за минулу добу),

Кременчук – 1222 (57 нових випадків),

Полтавський район – 360 (6 нових випадків),

Миргород – 302 (5 нових випадків),

Горішні Плавні – 203 (36 нових випадків),

Лубни – 188 (8 нових випадків),

Лохвицький район – 186 (18 нових випадків),

Зіньківський район – 149 (8 нових випадків),

Кременчуцький район – 137 (3 нові випадки),

Котелевський район – 120,

Хорольський район – 110 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 101 (6 нових випадків),

Шишацький район – 101 (7 нових випадків),

Кобеляцький район – 100 (1 новий випадок),

Глобинський район – 96 (12 нових випадків),

Диканський район – 96 (11 нових випадків),

Решетилівський район – 89 (3 нові випадки),

Миргородський район – 76,

Великобагачанський район – 72 (12 нових випадків),

Лубенський район – 70 (2 нові випадки),

Гадяч – 66 (12 нових випадків),

Машівський район – 64 (6 нових випадків),

Карлівський район – 56 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 54 (3 нові випадки),

Чутівський район – 50 (3 нові випадки),

Пирятинський район – 44 (3 нові випадки),

Гадяцький район – 39 (8 нових випадків),,

Козельщинський район – 37 (3 нові випадки),

Семенівський район – 33 (3 нові випадки),

Оржицький район – 22,

Чорнухинський район – 16.

Кількість активних випадків (продовжують лікування):

Великобагачанський район – 54,

Гадяч – 19,

Гадяцький район – 10,

Глобинський район – 37,

Гребінківський район – 21,

Диканський район – 27,

Зіньківський район – 62,

Карлівський район – 17,

Кобеляцький район – 30,

Козельщинський район – 16,

Горішні Плавні – 108,

Котелевський район – 58,

Кременчук – 982,

Кременчуцький район – 93,

Лохвицький район – 46,

Лубни – 75,

Лубенський район – 35,

Машівський район – 34,

Миргород – 115,

Миргородський район – 29,

Новосанжарський район – 46,

Оржицький район – 12,

Пирятинський район – 27,

Полтава – 2918,

Полтавський район – 183,

Решетилівський район – 20,

Семенівський район – 7,

Хорольський район – 20,

Чорнухинський район – 6,

Чутівський район – 31,

Шишацький район – 45.

Одужали 3573 жителі області, продовжують лікування 5183 людини, зокрема, 173 дитини. Всього зареєстрували 174 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Кременчук; Кременчуцький, колишні Лохвицький, Глобинський райони).



