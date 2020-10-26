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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Неочікувано: у Кременчуці перемогла партія «Рідне місто»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 029 Коментарів: 4

 
5%-бар’єр здолали шість партій

Територіальна виборча комісія Кременчука оприлюднила протокол зі списками депутатів, які увійшли до Кременчуцької міської ради.

 

Територіальна виборча комісія затвердила списки депутатів Кременчуцької міської ради


Також стало відомо, що у Кременчуці перемогла партія «Рідне місто», яка на 140 голосів обігнала партію «За майбутнє».

 

Загалом до міської ради потрапило 6 партій, які подолали 5% бар’єр.


Результати голосування:

  • «Рідне місто» - 9382 голоси – 18,67%
  • «За майбутнє» - 9242 голосів – 18,39%
  • «Опозиційна платформа – за життя» - 6972 голоси – 13,83%
  • «Слуга народу» - 6282 голоси – 12,50%
  • «Європейська солідарність» - 5901 голос – 11,74%
  • ВО «Батьківщина» - 4038 голосів – 8,03%
  • «Довіра» - 2026 голосів – 4,03
  • «Радикальна партія Олега Ляшка» - 1728 голосів – 3,43%
  • «Партія Шарія» - 1613 голосів – 3,21%
  • «Сила і Честь» - 1255 голосів – 2,49%
  • ВО «Свобода» - 730 голосів – 1,45%
  • «Голос» - 575 голосів – 1,14%
  • «Партія простих людей Сергія Капліна» - 362 голоси – 0,72%
  • «Пропозиція» - 141 голос – 0,28%
0
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори голосування депутати
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

34
Snake1908:
Сьогодні, 10:55

Матыцин с Приходько денег не жалели, и собрали  команду солдатиков в городском совете. 


10 4
31
GAndy:
Сьогодні, 11:24

А слуги не смогли. ВОт и чудненько. Посмеялись? Поплачем.


5 2
865
antikola:
Сьогодні, 11:42

чо це неочикувано? Вполне ожидаемо, все обосрались просто 


5 1
41
rva:
Сьогодні, 12:32

Между ними есть разница?..все они за майбах..


1 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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