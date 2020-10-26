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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кращий бомбардир «Кременя» увійшов у збірну туру Першої ліги

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 353

 

Футболіст збільшив рахунок у матчі забив на останніх хвилинах матчу

Півзахисник футбольного клубу «Кремінь» Станіслав Сорокін увійшов до збірної 9 туру Першої ліги. Sport Arena називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2020/21.
 
Після важливої домашньої перемоги проти «ВПК-Агро» кращого бомбардира «Кременя» обрали до збірної туру.


«Кремінь» перериває смугу невдач й перемагає «ВПК-Агро»


Атакувальний півзахисник – Станіслав Сорокін (Кремінь)

 

20-річний Сорокін запам’ятався ще в своєму рідному клубі – Колосі, але, звичайно, йому важко було б пробиватися в основний склад ковалівців, які йдуть під завдання та єврокубки. Тож оренда в Кремінь – великий шанс для Станіслава, який він, станом на зараз, використовує його на відмінно. Третій м’яч забиває атакувальний хавбек за кременчужан – і знову в переможному матчі. За рахунок високого пресингу обкрадає воротаря ВПК-Агро та наприкінці матчу знімає всі питання про переможця.


 

 

Також після фантастичної перемоги «Гірник-Спорту» з Горішніх Плавнів у матчі з харківським «Металістом 1925» - 3:0, до збірної туру увійшов нападник Юрій Козиренко, захисник Андрій Герт та головний тренер Ігор Жабченко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь ВПК-Агро
компанія «Інтера Люкс»

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