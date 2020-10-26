Кращий бомбардир «Кременя» увійшов у збірну туру Першої ліги

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 353

Півзахисник футбольного клубу «Кремінь» Станіслав Сорокін увійшов до збірної 9 туру Першої ліги. Sport Arena називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2020/21.



Після важливої домашньої перемоги проти «ВПК-Агро» кращого бомбардира «Кременя» обрали до збірної туру.







Атакувальний півзахисник – Станіслав Сорокін (Кремінь)

20-річний Сорокін запам’ятався ще в своєму рідному клубі – Колосі, але, звичайно, йому важко було б пробиватися в основний склад ковалівців, які йдуть під завдання та єврокубки. Тож оренда в Кремінь – великий шанс для Станіслава, який він, станом на зараз, використовує його на відмінно. Третій м’яч забиває атакувальний хавбек за кременчужан – і знову в переможному матчі. За рахунок високого пресингу обкрадає воротаря ВПК-Агро та наприкінці матчу знімає всі питання про переможця.





Також після фантастичної перемоги «Гірник-Спорту» з Горішніх Плавнів у матчі з харківським «Металістом 1925» - 3:0, до збірної туру увійшов нападник Юрій Козиренко, захисник Андрій Герт та головний тренер Ігор Жабченко.