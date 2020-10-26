Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві нетвереза водійка на машині опинилася у водостічній канаві

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 076

 

Жінка «надула» результат у 2,2 проміле алкоголю

У ніч на 28 жовтня на вулиці Великорогізнянській водійка автомобіля Volkswagen не впоралась із керуванням і спрямувала автомобіль у водостічну канаву. Про це інформує патрульна поліція Полтавської області.


Під час спілкування інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд. Результат — 2,20 проміле, що у 11 разів перевищує допустиму норму. Окрім цього, під час перевірки документів з’ясувалося, що жінка не має при собі посвідчення водія.


 


Патрульні склали на порушницю протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) і постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/poltavapolice
Теги: пьяный водитель Полтава
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх