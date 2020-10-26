У Полтаві нетвереза водійка на машині опинилася у водостічній канаві

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 076

У ніч на 28 жовтня на вулиці Великорогізнянській водійка автомобіля Volkswagen не впоралась із керуванням і спрямувала автомобіль у водостічну канаву. Про це інформує патрульна поліція Полтавської області.





Під час спілкування інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд. Результат — 2,20 проміле, що у 11 разів перевищує допустиму норму. Окрім цього, під час перевірки документів з’ясувалося, що жінка не має при собі посвідчення водія.







Патрульні склали на порушницю протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) і постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.