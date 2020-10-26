Територіальна виборча комісія затвердила списки депутатів Кременчуцької міської ради

Триває підрахунок голосів до Кременчуцької районної та Полтавської обласної ради, тому можливі невеликі зміни у списках
Вчора ввечері, 28 жовтня, територіальна виборча комісія Кременчука оприлюднила протокол зі списками депутатів, які увійшли до Кременчуцької міської ради.
За офіційною інформацією до міської ради увійшло 6 партій:
Список депутатів точно відповідає раніше опублікованому на сайті «ТелеграфЪ», який друкувався за даними штабів партій.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.