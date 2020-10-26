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Топ новина, Кременчук, Місцеві вибори 2020

Територіальна виборча комісія затвердила списки депутатів Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 636

 

Триває підрахунок голосів до Кременчуцької районної та Полтавської обласної ради, тому можливі невеликі зміни у списках

Вчора ввечері, 28 жовтня, територіальна виборча комісія Кременчука оприлюднила протокол зі списками депутатів, які увійшли до Кременчуцької міської ради. 


За офіційною інформацією до міської ради увійшло 6 партій:

  • «За майбутнє» та «Рідне місто» матимуть по 9 депутатів,
  • ОПЗЖ - 7 депутатів,
  • партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність» – по 6 депутатів,
  • партія «Батьківщина» – 5 депутатів.

Список депутатів точно відповідає раніше опублікованому на сайті «ТелеграфЪ», який друкувався за даними штабів партій. 


Хто може увійти до Кременчуцької міської ради (список депутатів)
Зауважимо, що список може коригуватися, адже деякі депутати подавали свої кандидатури до Кременчуцької районної та Полтавської обласної ради (там підрахунок голосів ще триває - ред.)
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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори депутати
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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