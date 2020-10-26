Хто може увійти до Кременчуцької міської ради (список депутатів)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 735 Коментарів: 2

За попередніми даними штабів політичних партій став відомий орієнтовний склад Кременчуцької міської ради. До Кременчуцької міськради увійшли 6 партій: «За майбутнє» (9 депутатів), «Рідне місто» (9 депутатів), «Опозиційна платформа - за життя» (7 депутатів), «Слуга народу» (6 депутатів), «Європейська солідарність» (6 депутатів), «Батьківщина» (5 депутатів).





Зауважимо, що у складі депутатів можливі зміни, адже частина депутатів може увійти до Кременчуцької районної ради або Полтавської обласної ради.





Офіційні результати Кременчуцька територіальна виборча комісія оголосить завтра, 29 жовтня. Про це Телеграфу повідомив голова комісії Руслан Бушман.





Якщо брати за основу цей склад депутатів, то 17 депутатів працювали у минулому скликанні. Також є депутати, які мають досвід депутатства у Горішньоплавнівській міській раді, Автозаводській і Крюківській райраді та Кременчуцькій міській раді минулих скликань.





У порівнянні з минулим скликанням збережена гендерна рівність. У міську раду заходить 11 жінок, як і минулої каденції, а це 26% від загальної кількості депутатів.





Хто може увійти до Кременчуцької міської ради:





«За майбутнє»

Малецький Віталій Олексійович - міський голова Кременчука

Бокован Микола Володимирович - помічник-консультант народного депутата України

Проценко Зінаїда Валеріївна - заступник начальника Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Зоря Юрій Олексійович - в иконуючий обов’язки старости Потоківської сільської ради

Потоківської сільської ради Макаров Андрій Ігорович - начальник Управління у справах сімей та дітей

Калашник Олександр Вікторович - директор КП "Квартирне управління"

Мирошніченко Валерій Вікторович - директор юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Сергієнко Тетяна Павлівна - листоноша Центру поштового зв’язку №2

Угніч Григорій Анатолійович - директор комунального некомерційного підприємства "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зоряний"





«Рідне місто»

Гриценко Юрій Васильович - секретар Кременчуцької міської ради

Алєксєєв Євгеній Олександрович - начальник юридичного управління ТОВ "Фінансова компанія "ПФБ Кредит"

Петренко Інна Анатоліївна - і нженер з підготовки кадрів I категорії учбово-виробничого центру відділу кадрів ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Лихошвай Наталія Валентинівна - генеральний директор ТОВ "Градосфера"

Нікіфоров Олександр Ігоревич - директор ПАТ "Кременчуцький завод металевих виробів"

Роженко Олександр Анатолійович - генеральний директор ТОВ "Торговий дім"Укртатнафта"

Яворський Вячеслав Вікторович - директор ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Плескун Олександр Володимирович - член наглядової ради ПАТ "Кременчуцький вагонобудівний завод"; директор юрфірми ТОВ "Юртрансервіс"

Волошин Василь Васильович - тренервикладач ГО "СК Легіон-спорт", старший тренер збірної України з дзюдо





«Опозиційна платформа - за життя»

Іванян Геннадій Михайлович - консультант з економічних питань ТОВ НВП "Укркомцентр"

Шварцман Ігор Матвійович - фізична особа-підприємець

Березянський Олександр Вадимович - фізична особа-підприємець

Кармазін Дмитро Віталійович - тимчасово не працює

Чураков Федір Миколайович - фізична особа-підприємець

Брижаха Костянтин Григорович - директор малого підприємства "Інтер’єр"

Погужельська Наталія Іванівна - пенсіонер





«Слуга народу»

Порчирян Сергій Михайлович - директор ТОВ "ІНВЕСТСЕРВІС-М"

Штефан Ігор Олександрович - кореспондент КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія"

Величко Ольга Володимирівна - заступник директора ТОВ "Астра-Альянс"

Кочуров Ілля Михайлович - помічник-консультант народного депутата України

Волкова Валерія Миколаївна - юрист приватного підприємства "ЗЕУС НЕТ"

Ющенко Олександр Петрович - директор ТОВ "РОК КАВА"





«Європейська солідарність»

Ярош Сергій Михайлович - директор КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

Гориславець Лариса Олексіївна - фізична особа-підприємець

Котляр Віталій Юрійович - генеральний директор ТОВ "Кредмашсервіс"

Мусієнко Катерина Сергіївна - консультант депутата Європейського парламенту

Лазоренко Богдан Русланович - фінансовий аналітик АСК "ОМЕГА"

Українець Вадим Веніамінович - в.о. начальника КП "Полтавське обласне патологоанатомічне бюро"





«Батьківщина»