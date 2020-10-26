На вулиці Локомотивній горіла господарча будівля

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Люди не постраждали

Сьогодні, 28 жовтня, о 4.40 рятувальникам повідомили про пожежу на вулиці Локомотивній. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, горіла господарча будівля. Пожежа поширилася на житловий будинок.





Вогонь знищив дах та перекриття господарчої будівлі на площі 40 квадратних метрів, холодильник, два велосипеди, скутер, речі, один кубічний метр дров. Пошкоджені двоє дверей господарчої будівлі, три вікна. Також зовнішнє облицювання житлового будинку на площі 4 квадратні метри, одне металопластикове вікно, дах на площі 3 квадратні метри.





Займання ліквідували о 8.20. Причину пожежі встановлюють.



