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Кременчуцькі ОСББ не поспішають вмикати опалення

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 333 Коментарів: 5

Люди економлять

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у місті не поспішають відкривати засувки та теплових пунктах та подавати тепло до будинків. Дехто вирішує голосуванням, подавати тепло чи ще почекати— про такий досвід нам розповіла мешканка одного з ОСББ на вулиці Перемоги.


За даними департаменту ЖКГ, 27 жовтня станом на 16.00 із 206 ОСББ тепло підключили 119 будинків (тобто 58%): тобто співвласники економлять, користуючись теплою погодою. Половину будинків (8 із 16) підключила й керуюча компанія «Перспектива», яка обслуговує ОСББ.


У той же час, керуючі компанії «Житлорембудсервіс» і «Місто для людей», які обслуговують будинки так «неорганізованих» співвласників, за рішенням виконкому підключили тепло всім. Зараз вони продовжують виконувати роботи з налагодження системи опалення.


Довідка: усього в Кременчуці 1098 багатоквартирних будинків, із них (станом на 27 жовтня, 16.00) з теплом 1001.


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За даними мерії, середньодобова температура з початку опалювального сезону ще жодного разу не спустилася до позначки +8, коли офіційно слід запускати опалення. 25.10 зафіксовано +13,15; 20.10 +11,39. 

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло теплопостачання
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

398
Туся:
Сьогодні, 09:52

  Без опалення в будинку таки буде холодно. просто не дуже комфортно. Особливо де малі діти, старі та хворі. Але й подавати високу температуру до осель теж зайве. я далека від знань про  роботу  теплової мережі міста, та невже не можна присобачити якийсь агрегат, щоб  з його допомогою  подавалася низенька температуру до носія тепла ? Що це таке, що не можна знизити  температуру на виході мережі, бо усе відключиться нафік!! І, це в 21 столітті, коли на Марс запускають життя, а ми заслонку зробити не можемо!!!!!!!!


25 1
31
іван.о:
Сьогодні, 10:06

У нас тоже отопление не дали после душа не хочется выходить в коридор, утром просто жопа 10 минут собираемся с мыслями вылезать из под одеяла, о детях вообще молчу... и все ради экономии *** пенсионеров, которые населяют мой дом. В прошлом году отопление дали 16 ноября, потом отключили 20ноября, повторно 27 и до 8 МАРТА ВСЁ...в итоге экономия за год составила 645 грн...а еще мы экономим воду точнее ее подачу, что бы насос не перегрелся вода у нас с 6 утра до 12 дня, а потом с 15 до 22 и отбой..+ тариф за содержания дома 6 грн за квадрат, у нас заложена помощь на похороны, впечатление от ОСББ вроде не квартиру за полмиллиона купил, а снимаем комнату у бабки маразматики..


15 9
733
inattentive:
Сьогодні, 10:11

На некоторых домах ОСББ стоят тепловые пункты с "умными насосами" и различными датчиками , где температуру подачи определяет "компьютер" (также отопление в доме можно регулировать как в ручном режиме так и онлайн). Не все жильцы таких домов понимают принцип работы таких тепловых пунктов (потому что не ходят на собрания). Повторюсь ,это касается только домов где установлены такие насосы.


8 1
245
Pereselenets:
Сьогодні, 10:58

Зато Малецкому наплевать: пусть остальные мучаются в жаре, пока тарифное ворье их грабит.


7 0
112
Yuri:
Сьогодні, 11:25

Цитата: inattentive

На некоторых домах ОСББ стоят тепловые пункты с "умными насосами" и различными датчиками ...

У нас стоит. И никаких проблем с жарой-холодом. Батареи то потеплеют, то остынут. В квартире 20-25 градусов. Комфортно! И теплосчетчик меньше считает.


1 0

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