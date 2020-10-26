Кременчуцькі ОСББ не поспішають вмикати опалення

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 333 Коментарів: 5

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у місті не поспішають відкривати засувки та теплових пунктах та подавати тепло до будинків. Дехто вирішує голосуванням, подавати тепло чи ще почекати— про такий досвід нам розповіла мешканка одного з ОСББ на вулиці Перемоги.



За даними департаменту ЖКГ, 27 жовтня станом на 16.00 із 206 ОСББ тепло підключили 119 будинків (тобто 58%): тобто співвласники економлять, користуючись теплою погодою. Половину будинків (8 із 16) підключила й керуюча компанія «Перспектива», яка обслуговує ОСББ.



У той же час, керуючі компанії «Житлорембудсервіс» і «Місто для людей», які обслуговують будинки так «неорганізованих» співвласників, за рішенням виконкому підключили тепло всім. Зараз вони продовжують виконувати роботи з налагодження системи опалення.



Довідка: усього в Кременчуці 1098 багатоквартирних будинків, із них (станом на 27 жовтня, 16.00) з теплом 1001.







За даними мерії, середньодобова температура з початку опалювального сезону ще жодного разу не спустилася до позначки +8, коли офіційно слід запускати опалення. 25.10 зафіксовано +13,15; 20.10 +11,39.