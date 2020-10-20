28 жовтня у Кременчуці завиють сирени

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28 жовтня з 10.00 до 11.00 на Полтавщині перевірятимуть систему оповіщення. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації проводитиме комплексну річну технічну перевірку обласної системи централізованого оповіщення з вмиканням електричних сирен.





Навчальні повідомлення цивільного захисту будуть транслюватися мережами обласного проводового мовлення, мережею інтернет обласного онлайн-радіо, а також обласними мережами ефірного радіо програм УР-1 та радіо «Лтава» на частотах:

Гадяцький р-н – 103,1 мГц

Гребінківський р-н - 101,4 мГц

Зіньківський р-н – 102,5 мГц

Лохвицький р-н – 105,5 мГц

Лубенський р-н - 100,1 мГц

Новосанжарський р-н – 107, 4 мГц

м. Полтава та Полтавський р-н – 101,8 мГц

м. Кременчук та Кременчуцький р-н - 105,4 мГц

Основна мета перевірки – визначення працездатності обласної системи централізованого оповіщення, яка створена для своєчасного інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації на Полтавщині, а також відпрацювання дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту.





Оскільки це навчальна перевірка засобів оповіщення, то мешканці області повинні зберігати спокій – їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.