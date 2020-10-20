Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна309107
Кременчук905
Хворі:
Україна173788
Кременчук553
Одужало:
Україна129533
Кременчук328
Померло:
Україна5786
Кременчук24
Кременчук

28 жовтня у Кременчуці завиють сирени

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 521

 

Перевірятимуть систему оповіщення

28 жовтня з 10.00 до 11.00 на Полтавщині перевірятимуть систему оповіщення. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації проводитиме комплексну річну технічну перевірку обласної системи централізованого оповіщення з вмиканням електричних сирен.


Навчальні повідомлення цивільного захисту будуть транслюватися мережами обласного проводового мовлення, мережею інтернет обласного онлайн-радіо, а також обласними мережами ефірного радіо програм УР-1 та радіо «Лтава» на частотах:

  • Гадяцький р-н – 103,1 мГц
  • Гребінківський р-н - 101,4 мГц
  • Зіньківський р-н – 102,5 мГц
  • Лохвицький р-н – 105,5 мГц
  • Лубенський р-н - 100,1 мГц
  • Новосанжарський р-н – 107, 4 мГц
  • м. Полтава та Полтавський р-н – 101,8 мГц
  • м. Кременчук та Кременчуцький р-н - 105,4 мГц

Основна мета перевірки – визначення працездатності обласної системи централізованого оповіщення, яка створена для своєчасного інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації на Полтавщині, а також відпрацювання дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту.


Оскільки це навчальна перевірка засобів оповіщення, то мешканці області повинні зберігати спокій – їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: сирена
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх