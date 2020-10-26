На третє коло конкурсу пішов пам'ятник Революції гідності у Кременчуці

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 769 Коментарів: 1

У Кременчуці продовжили конкурс на визначення кращої проєктної пропозиції меморіальної форми для увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні та вшанування подвигу учасників Революції гідності.





Як зазначила пресслужба мерії Кременчука, у зв’язку з малою кількістю зареєстрованих учасників та відсутністю пропозицій продовжено прийом матеріалів на відкритий конкурс у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 25 листопада 1999 р. N 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» (зі змінами N 532 від 24.07.2013) та п.5.22 Положення про відкритий конкурс на визначення кращої проєктної пропозиції меморіальної форми (комплексу) для увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні та вшанування подвигу учасників Революції гідності в Україні, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 18.01.2019 за №71.





Прийом конкурсних проєктних пропозицій триватиме до 21 травня 2021 року.





Учасниками конкурсу можуть бути окремі фахівці, авторські колективи в галузі архітектури, скульптури, дизайну, образотворчого мистецтва, які здобули освіту за відповідними спеціальностями, студенти профільних навчальних закладів та інші аматорські колективи.





Терміни для подачі заявок на участь у конкурсі – протягом всього періоду конкурсного проєктування з моменту оголошення конкурсу.