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Надзвичайні новини

Посилили покарання одному з нападників на пенсіонерів у Кременчуці

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 050 Коментарів: 1

 
7 років тюрми замінили на майже 9 років позбавлення волі

Прокуратура оскаржила вирок одному з чоловіків, який напав на пенсіонерів. За інформацією пресслужби Полтавської обласної прокуратури, це сталося у березні 2018 року. На зупинці громадського транспорту у Кременчуці двоє молодиків напали на подружжя пенсіонерів. Вдаривши 84-річного чоловіка кулаком по голові, вони забрали гроші, документи та валізу з особистими речами.


Під час розслідування правоохоронці встановили причетність одного з нападників до вчинення низки інших корисливих злочинів. Зокрема упродовж липня 2017 – лютого 2018 років він пограбував двох жінок і неповнолітнього. А також вкрав комп’ютерну техніку і мобільні телефони із магазину та ломбарду.


Зловмисники спричинили потерпілим збитки на 63 тисячі гривень. 


За розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб; крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, та грабіж, вчинені повторно (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України), одного з обвинувачених засудили до 7 років 2 місяців позбавлення волі без конфіскації майна. Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили вирок Автозаводського районного суду Кременчука. Підтримавши позицію прокуратури, Полтавський апеляційний суд призначив парубку покарання у вигляді 8 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.


За скоєний розбійний напад спільник проведе за ґратами 5 років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розбій пенсионеры
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

374
gansit:
Сьогодні, 10:14

А как обстоят дела с бывшими копами,которые зимой избили мужика?


3 0

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