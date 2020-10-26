Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Один кременчужанин помер із захворюванням на COVID-19

Сьогодні, 21:55 Переглядів: 667

Також у місті зареєстровано 21 новий випадок 

Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 21 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії. 


Захворіли вісім жінок віком від 22 до 89 років та дванадцять чоловіків віком від 33 до 81 року. Також захворіла чотирирічна дитини. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 53 пацієнти.


На жаль, маємо один випадок смерті.


Всього зареєстровано 1234 випадки
Одужало 520
Померло 29

3
Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

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