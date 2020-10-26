Один кременчужанин помер із захворюванням на COVID-19

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Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 21 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли вісім жінок віком від 22 до 89 років та дванадцять чоловіків віком від 33 до 81 року. Також захворіла чотирирічна дитини. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 53 пацієнти.



На жаль, маємо один випадок смерті.



Всього зареєстровано 1234 випадки

Одужало 520

Померло 29