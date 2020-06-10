Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Надзвичайні новини

Вбивство жінки у Крюкові: підозрюваний розповів, що хотів загинути разом з дружиною

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 265 Коментарів: 2

 

Стали відомі мотиви жахливого вчинку

На каналі ICTV вийшов сюжет «Надзвичайних новин», де розповідають про події, що сталися 4 червня у Крюкові. Нагадаймо, 48-річний чоловік облив горючою речовиною свою дружину та підпалив. Жінка загинула на місці від отриманих травм.


Із сюжету стало відомо, що протягом двох років підозрюваний та загибла перебували у шлюбі. У травні цього року жінка пішла від 48-річного Андрія.


Чому Андрій вирішив вдатися до такого жахливого вчинку, той відповів, що його мовляв довели, адже це розлучення мало бути третім. Підозрюваний у вбивстві стверджує, що планував загинути разом з дружиною. Буцімто жалкує, що вижив.


Андрій від попередніх шлюбів має семеро дітей. У загиблої залишилося двоє неповнолітніх доньок.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство Крюків

Коментарі: 2

4 519
Solenoid:
Сьогодні, 11:11

Первое: Проблема в этом ***, раз уже третья не смогла с ним жить. Второе: Похоже дадут условно, ранее не привлекался, хорошо характеризоваться и главное 7 детей. Нельзя оставлять детей без родителей. Такие вот у нас суды. Или дадут чисто символически пару лет в поселении.


9 0
124
mullet:
Сьогодні, 11:16

Семеро детей - имхо, повод дать ему побольше лет, чтоб не покалечил еще и детей. Стопудово же это не первый был случай насилия по отношению к семье, нормальные люди не "срываются", это миф.


9 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх