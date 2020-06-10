Вбивство жінки у Крюкові: підозрюваний розповів, що хотів загинути разом з дружиною

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 265 Коментарів: 2

На каналі ICTV вийшов сюжет «Надзвичайних новин», де розповідають про події, що сталися 4 червня у Крюкові. Нагадаймо, 48-річний чоловік облив горючою речовиною свою дружину та підпалив. Жінка загинула на місці від отриманих травм.





Із сюжету стало відомо, що протягом двох років підозрюваний та загибла перебували у шлюбі. У травні цього року жінка пішла від 48-річного Андрія.





Чому Андрій вирішив вдатися до такого жахливого вчинку, той відповів, що його мовляв довели, адже це розлучення мало бути третім. Підозрюваний у вбивстві стверджує, що планував загинути разом з дружиною. Буцімто жалкує, що вижив.





Андрій від попередніх шлюбів має семеро дітей. У загиблої залишилося двоє неповнолітніх доньок.