В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила позначку у 28 тисяч
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Протягом доби зафіксували 525 нових випадків COVID-19
Станом на 9.00 10 червня в Україні налічують 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 525 нових випадків. Загалом проведено 445 940 тестувань ПЛР-методом.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1192 випадки;
- Волинська область — 1214 випадків;
- Дніпропетровська область — 973 випадки;
- Донецька область — 246 випадків;
- Житомирська область — 973 випадки;
- Закарпатська область — 1448 випадків;
- Запорізька область — 502 випадки;
- Івано-Франківська область — 1622 випадки;
- Кіровоградська область — 562 випадки;
- м. Київ — 3580 випадків;
- Київська область — 1865 випадків;
- Львівська область — 2289 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 309 випадків;
- Одеська область — 1028 випадків;
- Полтавська область — 276 випадків;
- Рівненська область — 2122 випадки;
- Сумська область — 198 випадків;
- Тернопільська область — 1313 випадків;
- Харківська область — 1338 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 520 випадків;
- Чернівецька область — 3757 випадків;
- Черкаська область — 501 випадок;
- Чернігівська область — 320 випадків.