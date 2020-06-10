Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила позначку у 28 тисяч

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Протягом доби зафіксували 525 нових випадків COVID-19

Станом на 9.00 10 червня в Україні налічують 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 525 нових випадків. Загалом проведено 445 940 тестувань ПЛР-методом.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1192 випадки;
  • Волинська область — 1214 випадків;
  • Дніпропетровська область — 973 випадки;
  • Донецька область — 246 випадків;
  • Житомирська область — 973 випадки;
  • Закарпатська область — 1448 випадків;
  • Запорізька область — 502 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1622 випадки;
  • Кіровоградська область — 562 випадки;
  • м. Київ — 3580 випадків;
  • Київська область — 1865 випадків;
  • Львівська область — 2289 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 1028 випадків;
  • Полтавська область — 276 випадків;
  • Рівненська область — 2122 випадки;
  • Сумська область — 198 випадків;
  • Тернопільська область — 1313 випадків;
  • Харківська область — 1338 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 520 випадків;
  • Чернівецька область — 3757 випадків;
  • Черкаська область — 501 випадок;
  • Чернігівська область — 320 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость

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