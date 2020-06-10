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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях вантажівка виїхала за межі шляхопроводу: кабіна звисала з мосту

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 1 233 Коментарів: 1

 

Тягач з напівпричепом зніс захисний паркан шляхопроводу та повис

10 червня приблизно о 1.09 на «102» повідомили про ДТП на шляхопроводі Полтавського гірничо-збагачувального заводу зі сторони Салівки, - інформує Кременчуцький відділ поліції. Тягач з напівпричепом зніс захисний паркан шляхопроводу та повис тягачем до низу. Поліція встановила, що водій не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості та бокового інтервалу.


Водія вантажівки після автопригоди доставили до міської лікарні для надання медичної допомоги. Стан здоров'я задовільний.


Було складено адміністративні матеріали за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: тягач шляхопровід Горішні Плавні

Коментарі: 1

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Solenoid:
Сьогодні, 11:07

Заснул однозначно. И походу выехал на встречку. Отбойники никакие. Надо крепче делать.

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