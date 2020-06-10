Вперше: до 150-річчя з дня народження Лесі Українки видадуть збірку її творів з 14 томів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 253 Коментарів: 1

Перше повне академічне видання творів письменниці в Україні має вийти у 2021 році

До 150-річчя з дня народження Лесі Українки в Україні видадуть перше повне академічне видання творів письменниці. За інформацією на сайті Міністерства освіти і науки України, збірку до друку готують у Східноєвропейському національному університеті, що у Луцьку.





Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року. Публікація буде присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році.





Над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.