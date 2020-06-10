На ринках відмінять захисні екрани та температурний скринінг для відвідувачів, а масковий режим – ні

Відстань 3 м між продавцями вже не буде обов'язковою, але соціальна дистанція у 1,5 м між покупцями, а також дотримання черг мають зберігатися
З 10 червня у Кременчуці вводиться ряд послаблень карантину, які стосуються агропродовольчих ринків. Постановою головного державного санітарного лікаря №34 від 6 червня скасовано Постанову №14, де були прописані більш жорсткі вимоги щодо роботи ринків в умовах карантину. Послаблення, передбачені Постановою №34, ухвалив 9 червня і виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії.
То що ж змінилося для відвідувачів та співробітників агропродовольчих ринків, а що залишилося, як було до цього?
Карантинні вимоги наразі такі:
Разом з тим, адміністрація агропромислових ринків Кременчука повинна узгоджувати свою роботу з фахівцями Держпрожспоживслужби, вони здійснюватимуть контроль щодо реалізації продуктів харчування в умовах адаптивного карантину.
Додатковою вимогою є те, що керівництво ринку має інформувати покупців про дотримання карантинних вимог за допомогою радіовузлів, а якщо таких немає – по території мають ходити контролери і проводити роз'яснювальну роботу з людьми.