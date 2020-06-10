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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На ринках відмінять захисні екрани та температурний скринінг для відвідувачів, а масковий режим – ні

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 002 Коментарів: 5

 

Відстань 3 м між продавцями вже не буде обов'язковою, але соціальна дистанція у 1,5 м між покупцями, а також дотримання черг мають зберігатися

З 10 червня у Кременчуці вводиться ряд послаблень карантину, які стосуються агропродовольчих ринків. Постановою головного державного санітарного лікаря №34 від 6 червня скасовано Постанову №14, де були прописані більш жорсткі вимоги щодо роботи ринків в умовах карантину. Послаблення, передбачені Постановою №34, ухвалив 9 червня і виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії.


То що ж змінилося для відвідувачів та співробітників агропродовольчих ринків, а що залишилося, як було до цього?


Карантинні вимоги наразі такі:

  • на території ринків не будуть вимірювати температуру відвідувачам, але температурний скринінг для працівників залишиться;
  • поки що залишається також і масковий режим;
  • приберуть захисні екрани на прилавках та скасують носіння окулярів;
  • відстань 3 м між продавцями вже не буде обов'язковою, але соціальна дистанція у 1,5 м між продавцями та покупцями, а також дотримання черг мають зберігатися;
  • на входах до ринку повинен стояти дезінфектор для обробки рук;
  • на виходах мають бути встановлені контейнери з кришками, куди викидатимуть відпрацьовані засоби індивідуального захисту (маски, рукавички) та паперові серветки.

Разом з тим, адміністрація агропромислових ринків Кременчука повинна узгоджувати свою роботу з фахівцями Держпрожспоживслужби, вони здійснюватимуть контроль щодо реалізації продуктів харчування в умовах адаптивного карантину.


Додатковою вимогою є те, що керівництво ринку має інформувати покупців про дотримання карантинних вимог за допомогою радіовузлів, а якщо таких немає – по території мають ходити контролери і проводити роз'яснювальну роботу з людьми.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: рынки карантин

Коментарі: 5

315
lag8600:
Сьогодні, 08:33

Какая дистанция на рынках, вы о чём? 70% покупателей вообще без масок ходят.


7 0
207
vortex:
Сьогодні, 11:00

По факту - карантина нет. В масках ходят (в транспорте, в магазинах) лишь из соображений имитации(нос поверх маски у большинства). На улице в маске практически никого уже не встретишь. Причём... в городе осталось всего три больных и даже виталько перестал истерить "всё пропало".

 

Де-факто, по мере того как народ забил на все карантинные меры - заболеваемость не увеличилась и даже идёт на спад(если не считать локальных вспышек в каких-то городах в каких-то отдельно взятых заведениях. Больницы, интернаты и т д).

 

Делайте выводы, на что влияет ношение масок. Мне кажется, это влияет на заработок тех кто их продаёт, больше влияния я ни на что не наблюдаю


9 3
219
gansit:
Сьогодні, 11:17

Цитата: vortex

 Причём... в городе осталось всего три больных и даже виталько перестал истерить "всё пропало".

 

 

Но дыбилкуватые указы выдает,хотя что ему скажут то и говорит.Толи дело мер Черкасс.


5 0
4 519
Solenoid:
Сьогодні, 11:17

Да никто уже не ходит в масках, кроме особо упоротых. Дышать нечем в такую жару и так, а тут маска. А как быть астматикам, аллергикам? Надоела эта клоунада масочная. Согласен с vortex, маска на вирус не влияет, а вот на прибыл барыг - да. Да и вообще, а был ли мальчик? Вон в сша буянят, бегают и нету никакого вируса. Никто не болеет. В НЙ так вообще почти нету заболевших, хотя неделю назад по статистике было немеряно, а тут резко пропали и выздоровели. Совпадение?

10 3
2
Счастье есть:
Сьогодні, 12:26

Работники рынка уже сами отменили карантинные меры


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